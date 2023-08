Tårene strømmet for både Nina Kennedy og Katie Moon da VM-seieren var et faktum. Etter en flere timer lang konkurranse, ble australieren og amerikaneren enige om å dele gullet.

Da hadde begge hoppet over 4,90 meter i stavsprang og hatt tre riv på 4,95.

– Hun sa ikke noe, men jeg klarte å lese hva hun mente ut ifra ansiktsuttrykket hennes, forteller Moon til NRK.

Etter å ha prøvd å komme seg opp på 4,95 meter i stavsprang under friidretts-VM, bestemte australske Nina Kennedy og amerikanske Katie Moon seg for å dele gullet. Du trenger javascript for å se video. Etter å ha prøvd å komme seg opp på 4,95 meter i stavsprang under friidretts-VM, bestemte australske Nina Kennedy og amerikanske Katie Moon seg for å dele gullet.

Kroppsspråket hennes var også tydelig etter en utmattende konkurranse.

– Nina spurte om jeg var sikker. «Ja, vær så snill, la oss dele», sa jeg. Det var fantastisk.

Dermed kunne de sammen klyve strålende fornøyd opp på pallens øverste trinn, med hver sin gullmedalje rundt halsen. Reaksjonene i etterkant har imidlertid ikke vært like hyggelige.

TIL TOPPS: Katie Moon og Nina Kennedy reiser begge hjem med gull fra Budapest. Foto: AFP

Mottar hatmeldinger

I OL i Tokyo bestemte høydehopperne Mutaz Barshim og Gianmarco Tamberi seg for å dele gullet. Etter en lignende episode i VM, debatteres det om konkurranseelementet forsvinner når utøverne gjør slike beslutninger.

– Liker fansen når man deler gullet? Hvis du mener ja, er mitt andre spørsmål: Kommer du til å like det hvis det blir mer vanlig? skriver friidrettslegenden Michael Johnson på Twitter/X.

– Utøverne burde ikke få lov til å bestemme seg for delt gull, skriver Michael Gleeson i en kommentar i Sydney Morning Herald.

EKSPERT: Michael Johnson jobber for BBC under VM. Foto: AFP

Meldingene Moon har fått på sosiale medier etter gullet, tyder på at mange ikke er fornøyd. Stavhopperen forteller at hun har mottatt mange sinte og hatske meldinger på sosiale medier de siste dagene.

– Jeg vil gjerne bidra til å opplyse de som kaller oss «feige», «skammelige» og «patetiske», innleder Moon i et lengre innlegg på Twitter/X.

Slår tilbake

Moon forklarer at avsatsen hennes ble lenger og lenger unna gropen etter hvert som konkurransen holdt på. Ifølge henne var det en indikasjon på at hun var sliten, noe som kunne gjøre det farligere å sveve flere meter oppe i lufta.

– Å kunne forlate konkurransen frisk og uskadet, og feire sammen med en venn, var et enkelt valg å ta. En del av grunnen til at vi har nådd toppen, er at vi klarer å lytte til kroppene våre.

STJERNE: Katie Moon i aksjon under VM. Foto: AP

Moon forstår at folk vil ha én vinner, men minner om at det er mulig å skade seg stygt i stavsprang hvis ikke kroppen er klar for kreftene et hopp medfører.

– I dette tilfellet var det uten tvil en riktig avgjørelse. Du må ikke ha et «gjøre alt for å vinne»-tankesett for å ha vinnermentalitet, mener hun.

Mener kritikken er feil

Moon får støtte av NRKs friidrettskommentator Christina Vukicevic Demidov.

Hun fulgte stavkonkurransen tett fra tribunen i Budapest. Vukicevic Demidov minner om at både Moon og Kennedy hoppet sesongbeste og leverte en fantastisk konkurranse.

– Det er viktig å huske på at de er individualister, og ingen av dem går inn i mesterskapet og tenker at denne medaljen vil jeg dele. De vil vinne, det gjør alle friidrettsutøvere. Men dette var en veldig spesiell situasjon.

KOMMENTATOR: Christina Vukicevic Demidov. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

– Hvis folk hadde vært inne på denne banen og konkurrert... Det er glovarmt, det er nerver, det er hele stemningen. At de to velger å dele et gull, synes jeg er lite problematisk, sier kommentatoren.

– Jeg har lyst til å gråte

Overfor NRK bekrefter Kennedy at det var to utslitte kvinner som ble enige om at to gull var det riktige.

Moon var både OL- og VM-vinner fra tidligere, men for Kennedy ble det et historisk øyeblikk. Hennes største dag som friidrettsutøver.

Foto: AFP

– Jeg har lyst til å gråte. Det er mye følelser og det vil nok ta noen dager før det går opp for meg. Jeg er «on top of the moon» akkurat nå, gliste hun i pressesonen.

– Eller skal vi si likt med Moon? lurte NRKs reporter.

– Haha, ja, helt likt med Moon. Katie har vært et av idolene mine i lang tid. Å få dele det med noen som henne, er en ære og et privilegium. Nå er det et bånd mellom oss for resten av livet.