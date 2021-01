Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Mandagens fem kilometer klassiskrenn for kvinnene i NM hadde én soleklar favoritt da ingen av søstrene Udnes Weng, Heidi Weng eller Helene Marie Fossesholm stilte til start. Therese Johaug gjorde også som forventet og gikk inn til en klar seier.

Men den gledelige overraskelsen stod Kathrine Harsem for, da hun gikk inn til 2.-plass, 16 sekunder bak den suverene vinneren.

– Det er litt surrealistisk. Jeg har gått og ventet på dette i to år. Innerst inne prøver man å overbevise seg selv at man kan, men man føler at alle rundt mister litt troen og da er det lett å miste den selv også, sier hun til NRK etter målgang.

STORFORNØYD: Kathrine Harsem jublet høyt da hun gikk i mål til 2.-plass i NM. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Kollapset forrige helg

Harsem gikk ut i bra tempo, og var på en klar 2.-plass på første passering i sporet. Til den neste tok hun også inn på Johaug, før det gikk tyngre inn mot mål.

– Jeg syns Kathrine ser litt sliten ut her, sa NRKs ekspert Astrid Uhrenholdt Jacobsen da Harsem passerte henne noen minutter før målgang.

Da veteranen gikk 15 kilometer i norgescupen på Lygna forrige søndag kollapset hun etter målgang. Det skjedde etter hun gikk næringstom.

– Jeg syns det var krevende å starte så langt utpå dagen. Da syns jeg det er krevende å få inn nok næring i løpet av dagen, så den uka her har jeg brukt foran peisen med hunden og på å spise. Jeg har ikke trent mye, sier hun etter NM-løpet mandag.

Søndag kollapset Harsem etter 15 kilometeren i Lygna. Hun sier selv hun gikk næringstom. Du trenger javascript for å se video. Søndag kollapset Harsem etter 15 kilometeren i Lygna. Hun sier selv hun gikk næringstom.

Har vurdert å legge opp

Men denne gangen holdt det hele veien, noe Harsem var tydelig fornøyd med da hun gikk i mål jublende med hendene knyttet over hodet. De siste to årene har nemlig vært tunge for langrennsløperen som har vunnet fem NM-gull.

– Det har vært skikkelig vanskelig. Fortsatt har jeg dager som er ganske svarte og hvor jeg ikke har lyst til å drive med dette.

Etter å ha vært fast på landslaget i flere sesonger mistet hun plassen før 2019/2020-sesongen. Så vanskelig har det vært at hun nesten har lagt skiene på hylla.

– Jeg har vært så nærme som man kan være. Jeg hadde en periode på våren hvor jeg gikk på fjellet og funderte over livet. Jeg har tenkt mye frem og tilbake, men sagt at jeg vil gå «all in» på det, men det som er utfordringer er at jeg trenger lengre tid enn hva jeg vil selv.

– Jeg er ikke hundre prosent tilbake, men på dager som i dag er med på legge grunnlag for det.

TANGERTE BRÅ: Med dette NM-gullet har Therese Johaug 16 seiere totalt. Det er like mange som Oddvar Brå og Bente Skari. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Hva gjorde at du på de tunge dagene valgte å fortsette og legge ned treningstimene?

– Jeg hadde ikke lyst til å gi meg på bunn. Jeg var Norges nest beste springer for halvannet år siden og gått VM og OL for Norge for en grunn. Jeg har ikke vist meg selv hva jeg er god for.

Therese Johaug lot seg imponere av hva lagvenninnen presterte.

– Det er det som er så fantastisk med idrett, at oppturene blir desto større etter nedturer. Kathrine har hatt opp og ned i form. I dag var hennes dag. Fem kilometer klassisk er skreddersydd for henne og da er det veldig gøy at hun klarer å ta en sølvmedalje.

Med dagens gull tangerte Johaug både Oddvar Brå og Bente Skari sine 16 triumfer i norgesmesterskapet.