Kastrati: – Hvis jeg slår, så slår jeg annerledes

En drøy halvtime var spilt i Molde da Moldes midtstopper gikk i bakken. Sandefjords keeper Eirik Holmen Johansen hadde ballen på egen halvdel, og Flamur Kastrati havnet i en duell med Forren.

Spillerne flokket seg rundt duoen, og Molde-spillerne var opprørte mens Forren lå på kunstgresset med store smerte.

– Ikke et slag

Reprisene viste at Kastrati gikk kraftig til i kroppen på Molde-spilleren, lenge før ballen ble spilt ut.

– Jeg går i kroppen hans, det er ikke mer å si om det, sier Kastrati til Eurosport.

– Det er ikke et slag?

– Et slag!? Nei, hvis jeg slår, så slår jeg annerledes, svarer Kastrati til Eurosport.

Men Sandefjord spiss innrømmer at han kanskje var hardhendt.

– Jeg ser at keeperen skal slå langt, og prøver å få ham ut av balanse me d kroppen min. Kanskje jeg gikk for hardt i.

SF-SPISS: Flamur Kastrati. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Forren: – Det er bevisst

Da Vegard Forren omsider kom seg på beina, uttrykte han misnøye med spissens handling. Han var stadig oppe med pekefingeren, og likte åpenbart ikke Kastratis oppførsel.

– Han går bevisst inn i kroppen på meg. Hvor hardt det er, vet jeg ikke, men han vet hva han gjør. Jeg vet ikke om jeg skal svare på om det er rødt, men han er ikke opptatt av ball i alle fall, sier Forren til Eurosport.

Dommer Ola Hobber Nilsen så en annen vei, og måtte snakke med assistentdommeren. Da valgte han å gi Kastrati gult kort. Eurosports eksperter var klare på at han burde ha fått det røde.

– Det er et direkte angrep på spilleren. Han går altfor hardt i. hvis han først skal gi kort, må han få rødt, sier Bengt Eriksen.

Tre mål på åtte minutter

Kastrati og Sandefjord fikk det fryktelig tungt i serieåpningen. Molde tok ledelsen på straffespark ved Fredrik Aursnes. Ti minutter før pause satte Fredrik Brustad inn dagens andre for Molde.

Etter pause raknet det helt for Magnus Powells menn, og i løpet av åtte minutter ble 2–0 til 5–0.

Thomas Amang utnyttet en keepertabbe og satte 3–0 før Eirik Hestad og Petter Strand gjorde 4–0 og 5–0.