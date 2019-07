Dommer (24) utsatt for slag, spark og kvelertak etter 5. divisjonskamp

Said Shafi opplevde et mareritt på og utenfor banen da han var satt opp som dommer i en fotballkamp på nivå seks i Oslo. Det startet med tilrop og skjellsord underveis. Etter kampslutt ble han utsatt for grov vold.