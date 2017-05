Saken oppdateres!

– Jeg skulle bare ned for å drikke ved målet og da jeg snur meg blir jeg kastet stein på, sier Sarpsborg-keeperen til NRK.

– En med litt størrelse treffer meg i kneet og mindre stein i ryggen. Jeg ble pepret med stein, sier han.

TRUFFET AV STEIN: Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen viser frem såret etter at han ble «pepret med stein» under kampen mot Vålerenga. Du trenger javascript for å se video. TRUFFET AV STEIN: Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen viser frem såret etter at han ble «pepret med stein» under kampen mot Vålerenga.

– Umenneskelig

Sarpsborg slo VIF 2-0 søndag, men seieren ble overskygget av hendelsen som skjedde like før pause.

Det var etter at Anders Trondsen doblet ledelsen for Sarpsborg like før pause at en tilskuer kastet stein mot keeper Kristiansen. Keeperen ble satt ut, men altså ikke alvorlig skadet og fortsatte kampen.

– Jeg tåler masse skitsnakk, men jeg kan ikke stå og uroe meg for å få stein i bakhodet, derfor følte jeg at jeg måtte gå og gi beskjed, sier keeperen.

Dommer Kristoffer Hagenes fikk steinen og valgte å stoppe kampen i flere minutter, mens han diskuterte med trenere og andre hva de skulle gjøre videre.

– Jeg vurderte aldri å stoppe kampen, men ba speaker sende ut en melding om at det ikke skal skje. Vi kommer til å sende en rapport til NFF om dette så tar de det videre, sier dommer Hagens til NRK.

Sarpsborg-treneren reagerer kraftig på hendelsen.

– Det er ubehagelig for han stakkars keeperen som står der og skal ha hodet en vei og så vet han det kommer steiner bakfra. Det er nesten umenneskelig å stå foran det, sier en irritert Sarpsborg-trener Geir Bakke til Eurosport.

– Jeg synes selvsagt ingenting om det, legger han til.

FORBANNET: Sarpsborg-trener Geir Bakke reagerer sterkt på at lagets keeper ble truffet av en stein under kampen mot Vålerenga. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Ikke Klanen

Kristiansen voktet buret foran Vålerenga-fansen da det skjedde, men steinkasteren er ikke medlem av Vålerengas suporterklubb Klanen.

– Steinkasteren er identifisert. Ikke medlem hos oss, men det er selvsagt tatt tak i. Langt utafor, dette, skriver Klanen på Twitter.

Vålerenga-trener Deila sier følgende om den uheldige episoden:

– 99,9 prosent av Vålerenga-supporterne er fantastiske. At noe sånt skjer er trist, men det er nå ordnet opp i og vi skal jobbe steinhardt for at det ikke skal gjenta seg.

– Dette er noe vi tar sterk avstand fra.

– Ikke bra

Spillet ble stoppet i omlag to minutter mens dommerne, trenerne og andre snakket sammen på sidelinjen.

Over høyttaleranlegget ble det raskt opplyst at kasting av gjenstander kan medføre bortvisning fra arenaen.

DISKUSJON: Dommer Kristoffer Hagenes diskuterer hvordan de skal løse situasjonen etter steinkastingen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Jeg fikk det ikke med meg, men hørte at dommeren begynte å snakke om en stein. Det er ikke bra hvis det er tilfelle. Jeg håper de får tatt dem som gjorde det, sier målscorer Trondsen til Eurosport.

Politiet koblet inn

STOPPET SPILLET: Dommer Kristoffer Hagenes måtte vente med å sette i gang kampen etter Sarpsborgs 2-0-scoring på grunn av steinkastingen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Ifølge Eurosport-reporter Gunhild Toldnes er politiet nå koblet på saken.

– Politiet anser det som et enkelt tilfelle og har en god dialog med Enga-fansen, sier Toldnes på sending.

Sarpsborg sjokkåpnet kampen mot Vålerenga og tok ledelsen etter bare tre minutter ved Sigurd Rosted. Like før pause doblet de altså ledelsen. Vålerenga var farlig frempå et par ganger etter pause, men tapte til slutt 2-0 i Østfold.