Doping ble det store temaet på FIS-presidentens åpningspressekonferanse i Lahti. Og Gian Franco Kasper fortsetter å tegne et meget dystert bilde.

Slik svarte han da NRK spurte om han tror på et rent VM:

– Jeg håper. Det er alt jeg kan si. Jeg håper virkelig det. Som du vet hadde vi veldig dårlige opplevelser her for mange år siden. Jeg tror det finske skiforbundet har lært at det ikke virker, de drepte nesten VM sist gang, så jeg håper virkelig de har lært de nødvendige tingene. Jeg kan ikke garantere det, men jeg håper, sa Kasper med referanse til skandalemesterskapet i 2001.

– Så du håper, men du tror ikke?

– Til en viss grad er det alltid noe juks som pågår. Jeg håper at utøverne, arrangørene og ikke minst de nasjonale skiforbundene har lært, men jeg kan ikke utelukke det. Jeg vet ikke hva som skjer bak lukkede dører om kvelden.

Vil ha strengest mulig straffer

I løpet av onsdagen skal Kasper også møte utøverrepresentanter. Der må han svare for hvorfor han er så defensiv i kampen mot doping.

– Vi skjønner de er skeptiske til at ingenting skjer, men vi må informere om fakta og prosedyrer. For å være ærlig er jeg personlig for strengest mulige dopingstraffer mot alle som har gjort en feil. Men jeg er sterkt imot å sanksjonere noen bare på grunn av passet deres, sa Kasper.

Therese Johaug-saken ville han ikke kommentere spesifikt utover å informere om at FIS vil bruke tiden fram til 7. mars på å vurdere om de vil anke dommen på 13 måneders utestengelse.

På generelt grunnlag hadde Kasper mye på hjertet – og framsto som grunnleggende skeptisk.

– Som en minister i et viktig land en gang sa til meg: Sport er det fineste i verden så lenge det er på de bakerste sidene i avisen. Når det det kommer på forsiden, vil sporten drepe seg selv. Og for å være ærlig – de to siste årene har vi vært på forsidene altfor ofte, og det skader oss, sa Kasper.

– Ikke menneskelig

– Så lenge nummer to tror han er nummer to på pallen fordi nummer en har tatt noe, så blir det veldig vanskelig. Derfor har vi holdningskampanjer for unge. Hvis ikke det fungerer, må vi gi opp kampen mot doping, fortsatte han.

Og:

– Det er aldri nok. Det er som med bilkjøring, du kan kontrollere farten hver femte meter i stedet for bare en gang i uka.

Kasper mener bare ekstreme tiltak kan garantere en dopingfri idrett.

– Vi gjør det vi kan, og det gjør Wada også. Men det er en grense for hvor langt vi kan gå. Jeg ble fortalt av en tysk journalist at det er et nytt system på markedet med chip i øret som kan kontrollere utøverne dagen lang.

– Det beste ville kanskje være å putte utøverne i bur og bare ta dem ut til konkurranser, men da er det ikke mennesker lenger, sa Kasper.

Da overtok generalsekretær Sarah Lewis ordet og understreket at mye tross alt har skjedd siden Lahti-VM i 2001