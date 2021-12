Kashafali med enorm førjulsgåve: – Det er så mykje tull og faenskap

Urafiki er ein frivillig organisasjon som byggjer skular i Kashafali sin heimby Bukavu, aust i Kongo.

– Det er så mykje tull og faenskap der. Går du ikkje på skule, hamnar du på gata og kan døy, seier Salum Kashafali til NRK.

Mannen som tok paralympisk gull på 100 meter i år, gir frå seg alle start- og premiepengane, pluss halve bonusen frå Paralympics, til organisasjonen Urafiki – til trass for at han så vidt har råd til å drive med friidrett sjølv.

Vil gi andre sjansen

Han fortel at han har lenge tenkt på å bidra, og no gjer han det. Han vil gi andre born i heimlandet den moglegheita han aldri fekk.

– Eg gjekk aldri på skule, for vi hadde ikkje råd til det. Så eg fekk aldri den skulegangen eg ynskja å få, og det er veldig synd. Eg lærte ikkje å lese og skrive før eg kom i 14-årsalderen, seier Kashafali.

STORE PRESTASJONAR: Sjølv om Salum Kashafali har tatt OL-gull og VM-gull, renn det ikkje inn med pengar i retning parautøvaren. Foto: Bob Martin / AP

Det er ikkje store summar han gir vekk. Som parautøvar er ikkje premiepengane dei største, men likevel gir han frå seg det vesle han har tent.

– Har du råd til dette?

– Nei, eg har ikkje råd til det. Eg har så vidt råd til å halde på med friidrett sjølv, men eg har mat på bordet og det kjem uansett kor lite eg får. Hjå dei er det ikkje ein sjølvfølge at det kjem mat på bordet, og det er ikkje ein sjølvfølge at dei får gå på skule, seier han.

Likevel gjer han det fordi han veit det kan gjere ein forskjell. Med den summen han gir, kan han vere med å gi ei utdanning for fleire born.

I tillegg tenkjer han på dei som veks opp med ei funksjonsnedsetjing som seg sjølv.

– Det er enda viktigare for personar som meg. Vi hamnar på gata uansett. Viss vi kan få til eit system slik at personar med ein nedsett funksjon kan kome seg på skulen og få etablert moglegheita å bli noko anna, betyr det så mykje.

Doble talet elevar

Styreleiar Kristin Werner i Urafiki, er stolt og glad over pengesummen.

– Hjartet banker og jubelen står i halsen. Det er ein fantastisk førjulspresang, seier Werner til NRK og held fram:

– Det betyr så mykje på mange måtar. For det første er vi ei lita grasrotorganisasjon, så at nokon utanifrå ser oss, løftar oss fram og trur på det arbeidet vi gjer, betyr veldig mykje. Pengane i seg sjølv bidreg til at vi kan halde fram med å byggje skular, seier ho.

Kashafali sine pengar skal inn i potten på bygginga av ein ny barneskule i byen, som per dags dato held til i ganske dårlege lokale. Bygginga av den nye skulen vil gi ei dobling i talet elevar som får plass.

– Det er framleis ganske mange born i lokalområdet som ikkje går på skule, så ein ny skulebygning vil løfte lærarane og gi plass til enda fleire, seier ho.

BYGGJER SKULAR: Her er ein av skulane Urafiki har byggja. Foto: Urafiki

Kjem med ei oppfordring

Styreleiaren meiner Kashafali er eit perfekt førebilete for born og unge.

– Han er oppteken av moglegheiter, og at dei ressursane som finst, må brukast. Det er fantastisk kva han maktar og står fram for, seier ho vidare.

Sjølv håpar Kashafali at dette kan inspirere fleire til å hjelpe.

– Eg vil utfordre alle, både dei som held på med friidrett, idrett og utanfor, å bruke noko av det vesle dei har til å bidra til å hjelpe born i Afrika og Asia. Eg fekk aldri gå på skule. Her er vi privilegert, seier han og held fram:

– Ha ein «december to remember», og gi eit betre utgangspunkt for eit born der ute, avsluttar han.