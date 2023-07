Liverpool forsterker midtbanen: Henter Dominik Szoboszlai

Den ungarske landslagskapteinen Dominik Szoboszlai (22) forlater RB Leipzig og slutter seg til Premier League-klubben Liverpool.

Den offensive midtbanespilleren kom til Leipzig fra RB Salzburg i januar 2021 og spilte i alt 91 kamper for tyskerne. Han noterte seg for 22 mål før han nå er klar for Liverpool, opplyser klubben på sine nettsider.

Szoboszlai skal koste de rødkledde over 800 millioner kroner, ifølge The Athletic.

I Liverpool slutter Szoboszlai seg til et mannskap som nylig endte på femteplass i Premier League. Dermed skal de spille i europaligaen kommende sesong.

Szoboszlai er kaptein for det ungarske landslaget. Han har spilt 32 kamper og scoret seks mål siden debuten i 2019. (NTB)