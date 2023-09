– Jeg hater det. Jeg hater det så intenst. Det gjør meg forbanna og det gjør meg irritert og alle de tingene, sier Warholm til NRK etter et nytt nederlag på 400 meter hekk.

For det var Rai Benjamin som vant Diamond League-finalen da han løp inn til knallsterke 46,39. Det er nå ny rekord i Diamond League. Samtidig mistet også Warholm årsbestetiden i verden.

Se NRKs sending fra Eugene her:

Ikke minst var nederlaget hans andre på rad etter VM-gullet i Budapest.

Nordmannen lå best an inn på oppløpet, men mot siste hekken begynte Benjamin å ta innpå nordmannen. Warholm måtte etterpå innrømme at det ikke var «fett» å miste årsbeste i verden til sin amerikanske rival.

Warhom var godt fornøyd med tiden 46.53. Men han måtte bare surt oppsummere hvor lite han likte å bli slått.

– Jeg kom hit for en ting, og det var å vinne. Det er en lang reise på tampen av sesongen. Jeg har tatt meg sammen så mye jeg kunne. Tiden er mer enn jeg forventet. Samtidig løp Rai over evne. sier Warholm.

– Svir

– Jeg tror det svir mest at han mister årsbeste i verden, sier NRK-kommentator Jann Post etter løpet.

Ekspertkommentator Vebjørn Rodal la merke til hvordan det stoppet veldig for Warholm på de siste 20 meterne.

Men Post tror nå dette nederlaget kan være en vekker for nordmannen, som har dominert i en årrekke.

– Han tar to tap på slutten av sesongen. Det kan gi motivasjon inn i vintertreningen, sier NRK-kommentator Jann Post etter løpet.

Warholm konstaterer at han bare må hjem og trene for å komme sterkere tilbake.

– Løpet i seg selv har jeg lite å utsette på. Alt jeg vil er å vinne. Om jeg må løpe 44, 45, 46 eller 47.. Det spiller ingen rolle, jeg må løpe fortere. Det er det som irriterer meg, sier Warholm.

Tiden til Benjamin var så sterk at Warholm kun en gang tidligere har løpt så fort. Det var da han satte verdensrekord i OL-finalen i 2021.

De 14 hundredelene Warholm var bak Benjamin betydde også at det ble 12.000 dollar i stedet for 30.000 dollar i premiepenger for nordmannen. De pengene tar Bejmanin nå med seg til California.

Rai Benjamin i pressesonen etter seieren over Karsten Warholm

Benjamin uttalte etter seieren til NRK at han ikke tenkte for mye på at han endelig hadde slått Warholm.

– Jeg må vinne når det virkelig gjelder. Det er i VM og OL, sier Benjamin til NRK etter seieren over sin argeste rival.

Benjamin mangler fortsatt gull i mesterskap.

– Det føles bra å avslutte sesongen med en seier, sier Benjamin.

Tok grep

I forkant av løpet i Diamond League-finalen i Eugene «gjemte» han seg for konkurrentene og varmet opp inne på en egen bane. Der kunne han i ro og mak varme opp i skyggen og i fred for konkurrentene.

I selve løpet møtte han alle sine rivaler som dos Santos, Benjamin og McMaster. Det er kun i mesterskap at alle disse utøverne har stått på samme startstrek de siste årene. De andre løperne var et godt stykke bak de to i front i mål.

Warholm varmet opp for seg selv i forkant av Diamond League-finalen. Foto: Fredrik Tombra

Tapte sist

Warholm tapte overraskende for Kyron McMaster under Diamond League-stevnet i Zürich for drøye to uker siden. Da ble han spurtet i senk av sølvvinneren fra VM.

Før løpet i Eugene innrømmet han at nederlaget i Zürich ikke var hans stolteste øyeblikk.

Bortsett fra dette nederlaget og tapet i Eugene har Warholm har hatt en svært sterk sesong, som ble toppet med VM-gull i Budapest.

Han har før 46.53-løpet i Eugene tidligere i år løpt fire løp under 47 sekunder. Hans beste tid denne sesongen oppnådde han i Monaco 21. juli da han løp 46.51.

Men i tillegg har han løpt følgende løp under 47 sekunder: