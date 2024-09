Alt er klart for en stjerneduell mellom de to skandinavene i Zürich onsdag kveld. Til vanlig løper Karsten Warholm 400 meter hekk, mens Armand Duplantis er verdens suverent beste i stavsprang.

I forkant har det vært spekulert heftig i hva de to er i stand til på det som er en uvant distanse. Og i jakt på hundredelene prøvde Warholm seg med en melding til den raskeste mannen på distansen gjennom tidene, Usain Bolt.

– Jeg vet hvordan jeg starter i startblokker, men startblokker på hekkeløp er noe litt annet enn 100 meter. Jeg har prøvd å justere det litt, slik at det blir litt mer som 100 meter. Jeg sendte faktisk blokkstarten min til Usain ... Bolt. Vil du vite hva han hadde å si?, spør Warholm på en pressekonferanse onsdag.

KLAR FOR DUELL: Karsten Warholm prøver seg på en noe uvant distanse onsdag. Foto: Reuters

– Han sa: «Du burde ikke gå ut av blokkene, du må klemme til», sier Warholm, til latter i salen over den nådeløse tilbakemeldingen.

– Jeg har gjort noen blokkstarter siden jeg sendte ham den videoen, legger Warholm til med et smil.

PS! Du kan se duellen mellom Warholm og Duplantis på NRK. Sendingen starter 21.15.

Hekkeløper Karsten Warholm møter stavhopper Armand Duplantis til duell på 100 m. Hvem er raskest? Du trenger javascript for å se video. Hekkeløper Karsten Warholm møter stavhopper Armand Duplantis til duell på 100 m. Hvem er raskest?

– Det var smellen

I intervju med NRK noen minutter senere forteller han mer om meldingen fra Bolt. Både Warholm og Bolt har i flere år vært sponset av samme utstyrsleverandør.

– Han hørtes ikke veldig imponert ut?

– Han var jo ikke det, da. Så det var litt smellen, sier Warholm.

– Jeg tror det var sagt litt på kødd også, men han delte jo den duellen på Instagram her om dagen. Jeg tror han gleder seg. Jeg tror han synes det er gøy, sier Warholm om Bolts melding.

Han fortsetter:

– Men egentlig er det ikke så mange som er imponert, men Leif (Olav Alnes, Warholms trener) synes de er veldig bra. Jeg tror hele verden kunne vært enig, men hvis Leif sa at det her er ganske bra, så tror jeg mer på det. Det er fordi han har en sånn tilnærming til ting at du må spille på styrkene dine. Og at dette er den beste starten som jeg kan gjøre, sier Warholm.

Kven vinn 100-meteren? Karsten Warholm Armand Duplantis Vis resultat

Duplantis trente med sprintstjerne: – Hjalp ganske mye

Samtidig som Warholm har forsøkt å få råd fra Bolt, har Duplantis også ligget i hardtrening. Og røper at han ikke er bekymret for Warholms jakt på Bolt-råd.

– Nei, nei. Kanskje han behøvde det, sier Duplantis med et smil.

Han kunne også bekrefte at han har trent med sprintstjernen Fred Kerley, som tok bronse på 100 meter i OL. Han har også blitt sett sammen med Vernon Norwood, som har to OL-gull og fire VM-gull i 4x400 meter.

– Jeg henger sammen med mange sprintere og jeg trengte litt tips. Jeg er ikke like vant med blokkstarten som Karsten, men jeg gjør det mer enn han tror, sier Duplantis til NRK, og fortsetter:

– Så ja, jeg kjørte litt blokkstarter med Fred Kerley, verdensmester på 100 meter i 2022, så jeg tror det hjalp meg ganske mye, for å kjenne på farten på den første fasen.

Svenske Duplantis tror selv starten vil være hans beste del av løpet.

– Jeg tror jeg vil ha en god start. Jeg tror jeg vil være god de første 50–60 meterne. Etter det er det bare løping, sier Duplantis, og avslører at han studerte Warholms start på 400 meter hekk-løpet i polske Chorzów i forrige uke.

– Jeg så det fra indre bane. Det var ok, men jeg følte at den første delen der – der kan jeg ta ham, sier Duplantis.

– Etter OL har jeg foruten konkurransene jeg har gjort ikke tatt i en stav. Jeg har ikke sett på en stav. Kun startblokker. Det er det eneste jeg har sett på, sier Duplantis på pressekonferansen.

Selv om nordmannen virker selvsikker før duellen mot Duplantis, så vil han ikke vise frem videoen han sendte til Bolt. Den vil han holde hemmelig frem til onsdagens løp, for å sørge for at Duplantis ikke helt vet hva han kan forvente fra Warholm.