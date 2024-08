– Ved siden av OL, er det kanskje den nest største prestisjekampen jeg skal igjennom i år. Og det blir en kamp.

Karsten Warholm står med sølvmedaljen rundt halsen og snakker om hva som er viktig resten av sesongen. Han skal løpe 400 meter hekk en gang eller tre, og har lyst til å vise at han er best i verden selv om han ble slått av Rai Benjamin i Paris.

Men prestisjekampen han snakker om, handler om noe helt annet.

I forbindelse med Diamond League-stevnet i Zürich 5. september skal han løpe 100 meter mot Armand «Mondo» Duplantis. Den norske verdensrekordholderen på 400 meter hekk mot den svenske verdensrekordholderen i stavsprang.

Det tar Warholm ikke lett på.

– Han yppet til kamp

– Han yppet opp til kamp, og jeg måtte akseptere. Så står vi der, og det er mest for gøy, men jeg kommer til å legge litt i det når det først smeller, sier Warholm til NRK.

KONTRAST: Mens Karsten Warholm fortvilte over sølv, kunne Armand Duplantis juble hemningsløst for gull og verdensrekord i Paris. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

– Er du spent på hva du kan få til?

– Ja, men jeg er mer spent på hva han kan få til.

– Føler du det vil være pinlig å bli slått av en stavhopper?

– Ja, litt, erkjenner Warholm.

Det var Duplantis som bekreftet duellen overfor Aftonbladet rett før OL. Han avslørte samtidig at han var i gang med å trene start fra blokker.

– Jeg er supermotivert. Jeg har sjelden sett så mye fram til en konkurranse, sa han til den svenske avisen.

– Driver ikke med veldedighet

Kanskje er det nettopp en slik prestisjeduell Warholm trenger etter OL. For selv om han har ristet av seg den umiddelbare skuffelsen, legger han ikke skjul på at OL-tapet mot Rai Benjamin fortsatt svir.

For første gang i sin karriere kom han til et mesterskap optimalt forberedt uten å få med seg gullet hjem.

– Det er jo sånn det er. Selv om det forteller mye om nå-tilstanden, så forteller det også mye om den reisen vi har vært på, hvor mye som har funket. Det er klart at i en lang karriere, så må man kanskje av og til akseptere at å bli henvist til sølvplass ikke er det verste som kan skje, sier Warholm.

UVANT VALØR: Sølv skaper mer revansjelyst enn glede for Karsten Warholm. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Han hyller Rai Benjamin for måten amerikanerne har taklet sine nederlag på de gangene utfallet har vært motsatt. Han hyller også måten rivalen løste OL-finalen på, og erkjenner at Benjamin fortjente seieren.

– Han gjør jo på en måte det, men det er ikke veldedighet vi driver med. Jeg ville aldri gitt det til noen fordi jeg syntes de fortjente det, men det er klart at han absolutt har gjort en prestasjon som gjør at han fortjener det, sier Warholm.

– Må vinne tilbake tronen

28-åringen forteller at han skal igjennom en evaluering før han bestemmer seg for hva som er det neste store målet. Han bekrefter også at denne kunne handlet om å satse på en annen øvelse enn 400 meter hekk.

– Det kunne vært hvis jeg vant her, men nå føler jeg at jeg må vinne tilbake tronen, sier han.

Men det første store målet er altså å unngå et litt pinlig tap på 100 meter.

– Helt ærlig, så tror jeg ikke det blir noen supertid på noen av oss. Men jeg vil bli skuffet hvis jeg ikke klarer å dukke under 10,40, tror jeg, sier Warholm.

Den tidligere tikjemperen står bokført med en personlig rekord på 10,49, satt i 2017. Duplantis løp siden beste 100 meter i 2018, på 10,57.