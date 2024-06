Karsten Warholm dropper trolig NM: – Krevende å finne plass

Opprørspoliti brøt inn etter tribunebråk

En drøy time før kampstart mellom Tyrkia og Georgia ble det hektisk inne på Westfalenstadion i Dortmund. I den ene svingen, som skilte georgiske og tyrkiske tilhengere, måtte opprørspolitiet inn.

Ifølge New York Times-journalist Tariq Panja hadde det i minuttene før brutt ut en slåsskamp mellom de to ulike gruppene av fans. Videoer fra tribunen viser hvordan flere gjenstander ble kastet mellom de to tribuneområdene, og at det også var fysisk håndgemeng mellom noen av tilskuerne.

Etter at politiet tok seg inn hos de georgiske supporterne, meldte Panja noen minutter senere at det hele hadde roet seg ned.

I forkant av kampen har også et voldsomt uvær fått mye oppmerksomhet. Kampen starter 18.00 og sendes på NRK1.