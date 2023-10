Karsten Warholm avlyser eget friidrettsstevne i 2024

Karsten Warholm Invitational var planlagt arrangert 1. februar neste år. Nå er det bestemt at arrangementet blir avlyst.

– Vi har besluttet å ikke arrangere KWI i 2024. Årsaken er rett og slett at vi står foran en krevende utendørssesong neste år med tidligere sesongstart enn normalt, Bislett Games allerede 30. mai, EM i Roma fra 7. til 12. juni og OL i Paris de første dagene i august, sier Kristine Haddal.

Hun er friidrettsstjernens mor og manager.

Stevnet ble arrangert for første gang i 2019 og igjen i 2020, like før koronaviruset kom til Norge. Det var tilbake igjen på kalenderen i 2023, hvor Warholm i kjent stil vant 400-meteren.

Haddal sier videre at Team Warholm «ønsker fleksibilitet til å kunne ta de rette sportslige avgjørelsene for å kunne legge til rette for en optimal oppladning inn mot en viktig utendørssesong».

Det er heller ikke tatt noen beslutninger rundt hvilke stevner Warholm skal delta i kommende vinter.

– At vi står over KWI som arrangement i 2024 betyr ikke nødvendigvis at Karsten dropper innendørssesongen 2023/2024. Men Karsten og Leif (Olav Alnes) ønsker ikke å låse seg til konkurranser allerede nå. De vil ha frihet til å vurdere dette underveis i sesongforberedelsene. Det blir en lang og ikke minst svært viktig utendørssesong i 2024, sier Kristine Haddal.

Samtidig understrekes at Karsten Warholm Invitational ikke legges ned for godt.

– Vi har ingen planer om å sette punktum for fremtidige KWI. Det er stor sannsynlighet for at vi er tilbake for fullt i 2025, sier Haddal.

I både OL og EM er Warholm regjerende mester på 400 meter hekk. Warholm tok VM-gull på øvelsen i år, men ble slått i de siste to konkurransene i etterkant av sommerens VM. (NTB)