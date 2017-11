Karrierens største seier for Blummenfelt: – Jeg møtte veggen som et helvete

Men det kostet krefter for bergenseren. Han møtte veggen fire kilometer før slutt, men klarte å dra seieren i land.

– Jeg var helt knust de siste kilometerne, sier han til NRK.

Triatlon 70,3 starter med 1,9 kilometer svømming. Deretter er det 90 kilometer på sykkelsetet før det avsluttes med 21,1 kilometer løping. Distansen kalles en «halvironman», og på lørdagens løp var det flere storkanoner på start.

Spanske Javier Gomez pangåpnet, og tok ledelsen etter svømmingen. Han ble tatt igjen på sykkeldelen, og da rykket Tereno Bozzone (New Zealand) fra feltet.

– Han hadde tre minutter å gå på før løpingen. Så jeg åpnet hardt, og tok raskt innpå ham, forteller Blummenfelt.

Dermed var det duket for en spennende avslutning. Nordmannen rykket, og fikk luke. Den beholdt han helt inn – selv om kroppen var helt sluttkjørt.

– Det er den største seieren så langt i karrieren, sier han.

– Møtte veggen som et helvete

Han kom i mål på 3:40:24. Det var 38 sekunder foran Bozzone. Sven Riederer tok tredjeplassen, 6,50 bak nordmannen.

– Jeg tror ikke han bak forsto hvor sliten jeg var på slutten. Jeg var helt knust de siste kilometerne, sier triatlet Blummenfelt til NRK.

Han fikk den berømte «hammeren» med fire kilometer igjen av løpsdelen. Da var Blummenfelt sikker på at seieren skulle ryke.

– Ja, jeg så at han bak tok innpå. Jeg løp 50 kilometer saktere på kilometeren mot slutten. Men det er jo en del psykologisk også. Han trodde kanskje at jeg lekte meg, og at jeg hadde krefter igjen. Det hadde jeg ikke!

– Jeg møtte veggen som et helvete. Det var helt forferdelig, oppsummerer han.

Middag med prinsen

Ekstra gledelig for Kristian Blummenfelt var det å slå Javier Gomez fra Spania. Spanjolen har vunnet to ganger tidligere i Bahrain, og hadde innkassert en million dollar med seier lørdag morgen norsk tid.

– Derfor var det ekstra deilig å vinne, sier nordmannen.

KONGELIG MIDDAG: Slik så de tut da den idrettsinteresserte prinsen av Bahrain inviterte til middag. Foto: Kristian Blummenfelt

Hans pengepremie var ikke like stor, men som vinner ble han invitert til middag med prinsen av Bahrain. Der var det mye spennende på bordet, blant annet hummer – og Voss-vann.

– Det var jo morsomt at det var akkurat Voss-vann, sier bergenseren og ler.