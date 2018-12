I en pressemelding fredag kom nyheten om at Petter Solbergs rallycross-lag, PSRX Sweden, står over 2019-sesongen. Grunnen skal være at det ikke lenger finnes noen reell konkurranse, etter at flere andre fabrikker har trukket sine lag.

I praksis ville det betydd at Volkswagen ville vært den eneste bilfabrikken som stilte til start med et lag i VM i 2019.

Etter alle solemerker betyr dette også slutten på den profesjonelle karrieren til Petter Solberg. Østfoldingen står med tre verdensmestertitler, ett i rally og to i rallycross.

– Dette kan være slutten for meg på toppnivå, forteller Solberg til NRK.

– Det er tøft

Bakgrunnen for manglende fabrikk-team som stiller til start i 2019 skal være en el-satsning som det foreløpig kun er Volkswagen som har klare mål om.

– Signalene fra Volkswagen har vært klare og tydelige på at hvis de skal fortsette med satsningen i rallycross, så må det være en fremtid som involverer el-biler, sier teamsjef Pernilla Solberg til NRK.

Både Petter og Pernilla Solberg sier at de har tatt avgjørelsen sammen med Volkswagen, som har sponset PSRX med biler siden laget ble opprettet for to år siden.

– Det er klart det er tøft, men vi har blitt enige om det i samråd med Volkswagen. Det er kjipt at 2019-sesongen ikke blir noe av, men nå handler det om fremtiden, sier den tidligere verdensmesteren.

Til tross for at den kommende sesongen utgår, forsikrer teamsjef Solberg om at de har fått gode signaler fra sponsorer.

– Vi har fått klarsignal fra Volkswagen om at de vil satse videre med oss for å finne en bra løsning. Monster Energy er også med videre, så vi må bare finne på noe slik at det blir noe kjøring. Hva det blir og hva vi skal finne på trenger vi noen uker på oss for å finne ut, forteller hun.

Karrieren kan være over

Selv om han ikke vil røpe noen av planene for neste år, innrømmer den tidligere verdensmesteren at beslutningen om å ikke stille til start i neste års VM kan bety at han er ferdig som kjører på toppnivå.

Til NRK forteller også teamsjefen at de hadde sett for seg at dette skulle bli Petters store finale.

– Jeg ville at dette skulle bli Petters siste sesong, og det var det han selv ville også. Det er tøft når det hele blir en avgjørelse han ikke selv har 100 prosent kontroll over, sier Solberg.

Petter Solberg forsikrer likevel om at de går et spennende 2019 i møte.

– Det er klart det er synd at vi ikke skal kjøre rallycross. Vi har lagt inn sjela vår i dette her, men kanskje det kan komme noe godt ut av å ha et pauseår og så komme tilbake på nye høyder.