– Det kom jo som et sjokk. Jeg er ikke den største jenta, holdt jeg på å si, så man vet jo at det ikke er godt innenfor kriteriene. Men jeg hadde aldri sett for meg at jeg ikke skulle gå skirenn i år, sier 23-åringen til NRK i det som er hennes første intervju om startnekten.

Hun fikk sitt gjennombrudd som langrennsløper før jul. Fjerdeplass på 10 km fristil i sesongåpninga på Beitostølen ble fulgt opp med tredjeplass på samme distanse i norgescupen på Natrudstilen. Bare Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm var bedre.

Karoline Simpson-Larsen var ikke lenger et ubeskrevet blad, men i stedet plutselig en brennhet kandidat til det norske laget på 10 km fristil under VM i Oberstdorf. Helt til laget hennes, Team Elon Vest, la ut en melding på Instagram 5. januar.

TRENGTE TID: Ifølge trener Eivind Arne Bjaaland brukte Karoline Simpson-Larsen et par uker på å akseptere situasjonen og hyller jobben hun har gjort etterpå. Foto: Geir Olsen / NTB

Der fortalte de at Simpson-Larsen ikke kom til å gå flere skirenn i vinter. Hun oppfylte ikke kravene til den obligatoriske helseattesten langrennsløpere må ha for å bli tatt ut av Skiforbundet til internasjonale konkurranser.

Var uenig

– Starten av skisesongen gikk mye bedre enn forventa. Det var bare veldig gøy og alt bare fløyt. Så det var tungt å få beskjed om at resten av skisesongen røyk. Det ble en litt kjip jul, for jeg fikk jo vite det rett før jul, forteller Simpson-Larsen til NRK.

Det var i et digitalt møte med representanter fra helseteamet i forbundet 21. desember hun fikk det nedslående budskapet om at hun ikke var klarert for å representere Norge.

– Da får jeg beskjed om at helseattesten ikke er godkjent. De kan ikke nekte meg å gå nasjonale skirenn, men de anbefaler meg å ikke gjøre det. Da stoler jeg jo på at de tar de riktige beslutningene, så da gjør jeg som de sier, forteller hun.

– Var du sint på noen eller uenig på noen måte?

– Ja, der og da var jeg selvfølgelig uenig. Men sånn i ettertid kan det hende det bare var bra. Helsa går jo først. Det er en grunn for at vi har helseattest, og vi må jo stole på at de kan sitt fagfelt bedre enn det jeg kan. Da var det sikkert riktig, selv om man ikke er enig.

GJENNOMBRUDD: Det lå an til VM-plass for Karoline Simpson- Larsen da bare Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm klarte å slå henne i norgescupen på Natrudstilen. Foto: Heiko Junge / NTB

Treneren ikke overrasket

Treneren hennes, Eivind Arne Bjaaland, var verken sjokkert over eller uenig i konklusjonene helseteamet kom fram til. Han hadde utover høsten lagt merke til at eleven nærmet seg grensa og er glad for at systemet fanget det opp.

– Jeg synes hun har håndtert det på en veldig god måte. Hun erkjente fort at det var noe i grunnen til at hun fikk startnekt. Det tok vel 14 dager før hun erkjente at det var en utfordring som hun måtte gjøre noe med, forteller han.

Siden har hun fått tett oppfølging og tatt konkrete grep. Det viktigste har vært å ta ned treningsmengden.

– Vanskelig å få i seg nok næring

– Jeg trente veldig mye i fjor høst og sommer. Da er det jo vanskelig å få i seg nok næring i forhold til det man forbrenner, så da har det vært å ikke trene så mye som har vært hovedfokuset, og å trene litt annerledes. Mer fokus på å trene mer styrke, å bygge opp en sterkere kropp og skjelett, forklarer hun.

TRENTE FOR MYE: Karoline Simpson-Larsen erkjenner at det ble ubalanse mellom treningsbelastning og næringsinntak i fjor sommer og høst. Foto: Carina Johansen / NTB

Ifølge treneren var kuttet drastisk, fra rundt 100 timer i måneden til rundt 60. Derfra kan det bli en kontrollert opptrapping igjen til et fornuftig nivå.

På kort sikt har den reduserte treningsmengden slått positivt ut også på formen. Gjennom vinteren har hun fått målt seg med andre på trening. Det har gitt gode svar.

– Jeg tror jeg bare har blitt en enda bedre skiløper av at jeg har gjort litt andre ting i treninga, sier Simpson-Larsen.

– Så det kan ha vært en tankevekker som har ført til positiv endring?

– Ja, absolutt. Og med tanke på at jeg ikke har gått skirenn i vinter, så har jeg jo trent bra, så jeg håper at jeg stiller enda sterkere igjen til neste år, sier hun.

– Har kontroll

Karoline Simpson-Larsen har snudd det som ble en knust VM-drøm til å bli en tjuvstart på forberedelsene til OL i Beijing neste vinter. Helsesituasjonen er under så god kontroll at hun hadde fått klarsignal for å gå tremila i NM – som skulle ha gått av stabelen i Granåsen i helga, men som er kansellert på grunn av koronapandemien.

Hun frykter heller ikke å ryke på en ny startnekt.

– Nå har jeg såpass tett oppfølging at jeg vet hvordan jeg ligger an. Før denne sesongen, var det én sjekk rett før skisesongen, og det var det som gjorde at jeg ikke fikk gå. Da kom det som et sjokk, for da hadde jeg ikke hatt så stor oppfølging i forkant. Men nå har jeg kontroll, ja, bekrefter hun.

Dette intervjuet er altså første gang hun snakker om startnekten i media. Men sammen med laget valgte hun altså tidlig å gå ut med sannheten om hvorfor hun plutselig ble borte fra startlistene og VM-diskusjonen.

Det angrer hun ikke på.

– Jeg er veldig glad jeg gikk ut med det offentlig. Det ble mange spørsmål akkurat der og da, men etter at jeg hadde kommet ut med det, var det greit, sier hun.

SER FRAMOVER: Karoline Simpson-Larsen sikter mot OL i Beijing. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mange på vippen

– Hva slags reaksjoner har du fått?

– Jeg har egentlig bare fått masse støtte og jeg har skjønt at det er mange som har vært i samme situasjon som meg og kanskje ligget på vippen, og som av og til ikke har fått gå skirenn, og at det er bra at jeg har vært såpass åpen om det.

23-åringen er imidlertid forsiktig med å gi andre råd, ettersom alle har individuelle utfordringer knyttet til helseattesten – og noen har større utfordringer enn henne. Selv visste hun for eksempel at det ikke dreide seg om en spiseforstyrrelse.

– Jeg var veldig trygg på at det som har vært med meg er at jeg har trent veldig mye i forhold til det jeg har fått inn, så jeg sliter ikke med noe sånt problem. Da er det sikkert mye lettere å gå ut med det, når jeg vet selv at det ikke er noen store problemer, påpeker hun.

Nå kjører hun på mot OL i Beijing, men prøver å huske at det finnes en bremsepedal ved siden av gasspedalen.

– Det blir bare å fortsette å legge ned en god treningsperiode, og så må jeg jo da passe på at jeg ligger på riktig side. Jeg må passe på at jeg ikke bare durer på med treninga og glemmer alt det andre rundt. Men jeg er ganske trygg på at den treningsjobben jeg la ned i fjor fungerte bra, så det blir ikke å gjøre så store endringer. Det blir å fortsette med det, sier Karoline Simpson-Larsen.