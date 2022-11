– De liker å være kritiske, så jeg tror de kan senke skuldrene, sier Ida Lien etter åpningshelga.

I forkant av sesongstarten hadde NRKs eksperter raslet med sablene og uttalt at det var en liten krise i norsk kvinneskiskyting.

– Vi kommer til å slite denne vinteren her, mente NRKs skiskytterekspert Ola Lunde blant annet.

Uttalelsene ble fanget opp av de norske kvinnene og brukt som motivasjon inn mot åpningsrennet.

– Vi blir litt ekstra gira og vil vise at vi er ganske gode vi også, forklarer Ragnhild Femsteinevik.

MOTIVERT: Ragnhild Femsteinevik brukte kritikken som motivasjon. Foto: Javad Parsa / NTB

Sammen med Ida Lien og Karoline Knotten var hun de eneste representantene fra elitelandslaget på Sjusjøen. Der tok Knotten storeslem med seier begge dager, men også Lien leverte et toppløp med 2. plass lørdag.

– Trenger ikke være bekymra

Nå mener de at ekspertene var for raskt ute med kritikken.

– Jeg tenker ekspertene ikke trenger å være bekymra. Ingrid og Marte er gira på å komme i gang, og jeg tror det blir bra når vi kommer skikkelig i gang. Jeg håper alt er bra med Tiril også, så hun også kommer i gang etter hvert, sier Lien, mens Femsteinevik følger opp:

– Jeg skjønner hva ekspertene mener, men vi har matchet oss med de på trening. Vi matcher oss med Ingrid, og hun matcher Tiril og Marte. Vi har funnet ut vi kan være ganske gode vi også, forteller Femsteinevik.

Knotten føler hun har motbevist kritikerne med to seire i sesongåpninga.

– Vi andre gjort en veldig god jobb. Jeg har pallplasser fra verdenscupen, Ida var ikke langt unna i fjor og vi vet at Ragnhild kan slå til. Kan man nøye seg med at vi er i verdenstoppen som lag, er det knallbra. For det er et sterkt lag, sier 27-åringen.

– Uberettiget kritikk

Vingrom-løperen synes kritikken var merkelig.

– Jeg synes man ser litt mørkt på situasjonen uten grunn. Vi er et sterkt lag og jeg tror alle seks på laget kan slå til. Det er bra rekruttering også, så jeg skjønner ikke helt hvor kritikken kommer fra, forteller Knotten, og følger opp:

SLÅR TILBAKE: Karoline Knotten forstår ikke kritikken fra ekspertene. Foto: Javad Parsa / NTB

– Vi kan ikke sammenligne oss med gutta som har hatt den bredden i mange, mange år. Men vi har lært av dem og hatt flere hardøkter sammen i år og det har vi blitt sterkere av. Jeg tror vi vil se at jentenivået blir bra fremover også.

Landslagstrener Sverre Huber Kaas har nettopp lagt bak seg en oppkjøring uten lagets to største stjerner, men mener resten av laget har tatt et nytt steg.

– Jeg har ikke vært noe redd for prestasjonene, og jeg synes det er uberettiget å få kritikk for at de beste ikke stiller, når du vet at det er de nest beste som skal ta over for dem etter hvert. Da er det gøy å se at de slår tilbake, sier Kaas.

Han er fornøyd med at løperne hans viser at de har gjort jobben i sommer og høst.

– Det er fort gjort å tenke at vi ikke er bra nok og at vi ikke har gjort en god nok jobb når kritikken kommer. Vi vet jo ikke hvor bra den er, men heldigvis får vi noen resultater her som viser at vi er på vei, forklarer han.

– Ikke overbevist

Til tross for prestasjonene i sesongåpningen er ikke NRKs eksperter overbevist.

– Det er vanskelig å si i og med at vi ikke har sett dem mot noen utlendinger ennå. Karoline gjorde et veldig, veldig solid løp på lørdag, men jeg er litt spent på hva de bak hadde holdt til i verdenscup, forklarer Synnøve Solemdal.

IKKE OVERBEVIST: NRKs ekspert Ola Lunde mener kvinnene ikke er helt på topp per dags dato. Foto: Vidar Ruud / NTB

Ekspertkollega Lunde er helt enig.

– Det er ikke bare, bare å levere på verdenscupnivå når Marte og Tiril ikke er med. Vi har ikke de virkelige enerne, sier Lunde og konkluderer:

– Jeg er ikke overbevist per nå, men jeg tror de kan kjempe om pallplasser. Jeg er jo spent på en del utlendinger, og jeg føler at det kanskje ikke er helt topp det de norske damene gjør, avslutter NRK-eksperten.