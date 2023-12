Karoline Bjerkeli Grøvdal tok sitt tredje strake EM-gull i terrengløp: – En maktdemonstrasjon

Maanum og Arsenal herjet i rekordkamp mot Chelsea

Arsenal strålte hjemme mot Chelsea og vant 4-1 i den engelske superligaen. Guro Reiten var tilbake på banen for gjestene etter et to måneder langt skadeavbrekk.

De to lagene har nå like mange poeng på toppen av tabellen. Manchester City og Manchester United følger nærmest, henholdsvis tre og syv poeng bak.

Det var 59.042 tilskuere til stede på Arsenals hjemmearena søndag, noe som er ny rekord i den engelske superligaen.

Frida Maanum startet oppgjøret på benken, men den viktige Arsenal-brikken ble byttet inn med en halvtime igjen å spille. Fem minutter før slutt kunne hun fått en målgivende pasning, men Stina Blackstenius sløste bort en stor sjanse.

Også Reiten kom inn fra innbytterbenken kort tid etter Maanum. Hun har ikke spilt en tellende kamp verken for Chelsea eller det norske landslaget siden 8. oktober. Da scoret hun et viktig 1-1-mål helt på tampen mot Manchester City.