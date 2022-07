Grøvdal ble nummer fire i den andre semifinalen med tiden 14.53,07. Fem gikk direkte videre til finalen. Tiden var også den sjette beste av samtlige i de to senifinalene, der verdensrekordholder Letesenbet Gidey var raskest med 14.52,27

– Hun har aldri sett bedre ut i et mesterskap enn hun gjør her gjennom siste sving, konstaterte NRKs kommentator Jann Post.

Slik svarer Grøvdal selv på den analysen:

– Vi springer litt unødvendig fort, men det var egentlig ganske lett hele veien. Det er litt gøy og uvant å komme ut av siste sving og faktisk slippe litt opp, prøvde å være litt taktisk.

Slo norgesrekorden

16. juni løp Grøvdal på 14.31,07 under Bislett Games, og slo med det Ingrid Kristiansens 36 år gamle norgesrekord. Tiden er også den femte beste i verden i år.

Dermed var det ventet at hun skulle gå til en finale.

– Det er god flyt om dagen, og jeg er fornøyd med å være i form. Jeg har fått gjort det jeg skulle fram mot dette, og da er det liksom bare å gi det en har, sier hun til NRK.

NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal er imponert over gjennomføringen.

– Hun har en ambisjon fra start her, ikke bare om å henge med, men å komme seg inn i en finale og vise seg fram der, sier han.

Spent på varmen

Grøvdal innrømmer at hun var spent på varmen, etter å ha slitt i høye temperaturer tidligere. Flere løpere kollapset etter målgang, men det var ikke Grøvdal i nærheten av.

– Folk vet at jeg ikke er så fan av varmen, men det gikk overraskende bra. Det er 32 grader og fryktelig varmt, men det virket som jeg takler det bra denne gangen, sier hun.

Nå er spørsmålet hva man kan forvente av Norges håp i finalen.

– Umulig å si. Jeg har vært litt nervøs for dette forsøket, for det er ikke så ofte jeg springer et forsøk. Jeg er vant til å ha ett løp der det bare er å gi alt. Nå har jeg to. Så jeg må bruke de tre neste dagene veldig godt og restituere meg fra dette. Det koster litt å springe på 14.53, men jeg har en god følelse, og det er viktig, sier Grøvdal.