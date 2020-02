– Alle lagkameratene mine har mål om å få gode resultater her, mens mitt mål bare har vært å komme meg hit, sier Frida Karlsson foran langrenspressen i Falun fredag.

Den svenske yndlingen Frida Karlsson (20) har ikke gått verdenscuprenn siden 1. desember, men får nå endelig sjansen igjen under helgens verdenscup på svensk hjemmebane i Falun.

– Hun har nok lært veldig mye av det hun har vært gjennom nå, sier Therese Johaug til NRK.

Frida Karlsson fikk i starten av desember startnekt fordi hun ikke oppfylte landslagets helsekrav.

Therese Johaug er klar for en ny duell med Frida Karlsson. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Helsekontrollen skal ha vært rutinemessig og planlagt, men forbundet har aldri opplyst hva slags helsekrav Karlsson ikke besto.

– Det sammensatte bildet etter kontrollen gjør at hun i en periode må trene mindre og ikke konkurrere, sa svenskenes landslagslage Magnus Oscarsson 9. desember.

Frida Karlsson sammen med Viktor Thorn på fredagens pressekonferanse. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Tre VM-medaljer

20-åringen tok tre VM-medaljer i Seefeld og opplevde et massivt forventnigspress etter mesterskapet. Hun ble raskt trukket frem som en ny og ikke minst reell utfordrer til suverene Therese Johaug.

– Hun ser nå at nivået i verdenscup kontra et juniorrenn er to forskjellige ting. Hun gikk kjempebra i Seefeld og kan gjøre det resten av sesongen, men vi skal ikke forvente at hun er på pallen her på søndag. Vi får heller juble når hun klarer det og ikke legge press på henne, sier Johaug.

Karlsson og Johaug møter hverandre på søndagens 10-kilometer med fellesstart.

Forrige uke møtte Frida Karlsson opp på den svenske «Idrettsgallaen» der hun fikk prisen «Årets nykommer». Etterpå la hun ut dette bildet på Instagram:

Mistet Tour de Ski

Hun fikk heller ikke lov til å gå Tour de Ski - et av sesongens store høydepunkt.

– Jeg har full tillit til at Magnus og hans team tar kloke beslutninger, skrev Fridas mor og manager, Mia Karlsson, i en sms til SVT da det ble klart at også Tour de Ski røk.

Frida Karlsson Ekspandér faktaboks Født: 10. august 1999

Fra: Sollefteå, Sverige

Meritter: VM 2019: 1 gull (stafett), 1 sølv (10 km), 1 bronse (30 km)

Vant den svenske åpningen

Forventningene til Karlsson før årets sesong ble ikke mindre da hun i november vant begge distanserennene under den svenske langrennsåpningen i Gällivare.

Men Karlsson rakk kun å gå verdenscupåpningen i finske Ruka, hvor hun fikk en 8.-plass som beste resultat, før hun fikk startnekt.

Hun sto over den andre verdenscuprunden på Lillehammer også, men det skal ha vært på grunn av forkjølelse.