– På mange måter er det Frida Karlsson som koster Sverige gullet her. Hun blir gått fra av Fossesholm med 20 sekunder. Det er ikke lett å være Frida Karlsson om dagen, sier Post sier NRK-kommentator Jann Post.

Frida Karlsson ble parkert av Helene Marie Fossesholm på tredje etappe av stafetten. Etter en ny nedtur og kollaps i OL-løypene innser Karlsson at ting ikke er på stell.

– Jeg kjenner ikke igjen kroppen min. Jeg sliter ordentlig nå. Jeg kjempet alt det jeg hadde, forteller svenskenes store gullhåp før lekene.

For før OL snakket «alle» om superduellen mellom Frida Karlsson og Therese Johaug. Men det ble med praten, for svensken har fått en marerittstart på OL.

Allerede på åpningsdistansen sa det stopp. Hun møtte veggen i løypa, og endte på femteplass. Etter målgang måtte hun støttes inn i varmere omgivelser, og sjanglet i målområdet. Først flere timer etterpå gikk hun gjennom pressesonen.

Karlsson fulgte opp med en svak 12. plass på 10 kilometeren. Igjen ble det kollaps i målområdet. Ebba Andersson løp bort for å hjelpe Karlsson, som slet med å få puste og måtte støttes ut av målområdet igjen.

– Får svi

Lørdagens stafett fortsatte i samme spor. Karlsson gikk knallhardt ut, og forsøkte å hente inn Tyskland og Russland i tet, men møtte veggen igjen.

Helene Marie Fossesholm og Kerttu Niskanen holdt enkelt følge, og suste etter hvert av gårde. En sønderknust Karlsson kom inn til veksling nesten 20 sekunder bak Norge, og sendte ut Jonna Sundling på siste etappe.

– Frida Karlsson gjør nok en taktisk feilvurdering. Hun går for tøft i første del av løpet og får svi på slutten, mener NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Hun hikstet etter luft, og etter veksling tok Karlsson til tårene.

– Jeg så stjerner, beskriver hun til Aftonbladet.

– Føler med Frida

Fossesholm var fornøyd med eget løp, men følte med konkurrenten.

– Jeg tror kanskje at jeg disponerte løpet litt bedre enn Frida. Alle vet jo at Frida er bedre enn det. Jeg føler litt med Frida, det har ikke klaffet optimalt for henne i det mesterskapet her, sier Fossesholm til Aftonbladet.

SATTE FART.. og møtte til slutt veggen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Frida er ikke i form. Hun er en helt annen versjon av seg selv. Det er nok viktig at hun lytter til kroppen og ser hva som er det beste med tanke på resten av sesongen. Hadde det vært meg hadde jeg reist hjem, sier Therese Johaug til Aftonbladet.

Frida Karlsson kan uansett juble for medalje. Sverige tok bronse, bak Tyskland på sølvplass og ROC (Russlands olympiske komite) som vant.