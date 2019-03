Karlsson fleipet med Northug-bilde: – Ser ut som jeg er mer interessert enn ham 

For i et renn i Bruksvallarna i Sverige i 2009 møttes de. Den da ti år gamle Karlsson står ved siden av Petter Northug, mens han signerer autografer til de fremmøtte tilskuere.

– Det ser i hvert fall ut som om jeg er mer interessert i å ta bildet enn han er, sier Karlsson til NRK og smiler bredt, når hun igjen får se det ti år gamle bildet.

19-åringen har hatt et råsterkt verdensmesterskap i Seefeld. Hun hadde ikke gått verdenscup før hun fikk sjansen i VM-generalprøven i Cogne. Hun åpnet sterkt, men sprakk mot slutten av løpet. Det holdt til en syvendeplass.

Derfor trodde hun ikke selv at hun skulle ende opp med sølv på 10 kilometer intervallstart, gull på stafetten og lørdag bronse på 30 kilometeren.

TREMILSPALLEN: Therese Johaug vang, Ingvild Flugstad Østberg tok sølvet, mens Frida Karlsson gikk inn til bronse i damenes siste løp i VM i Seefeld. Foto: LISI NIESNER / Reuters

Hun møtte pressen igjen etter å ha hentet sin tredje medalje på seremonien i Seefeld lørdag. Hun kaller medaljefangsten for «utrolig», er storfornøyd og fortsetter å fortelle om sitt store forbilde, nemlig Petter Northug.

– Han har betydd mye for meg. Det han har gjort i skisporten har vært heftig og viktig. Videre som utøver har han vist at det gjelder å gå sine egne veier for å bli mester. Det har jeg forsøkt å ta etter, sier Karlsson, og smiler bredt.

Går ikke på ski-linje

Men hvem er egentlig Frida Karlsson? Torgeir Bjørn har fulgt kometen i lang tid. Han forteller følgende:

– Hun har allsidig idrettsbakgrunn. Spilte håndball til hun var 15-16 år, var med i det svenske mesterskapet for ungdommer i håndball. Hun har spilt fotball for klubben Remsle i andredivisjon. Fotball har hun holdt på med siden hun var fem år, sier Bjørn, og legger til at Karlsson også har vunnet Lilla Lidingö-loppet i ungdoms- og juniorklassen.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Og så har det vært langrenn, som har utviklet seg til å bli hovedidretten hennes.

– Men Frida er også en intelligent dame. Hun går sisteåret på Sollefteå gymnasium. Hun går ikke på ski-linje, hun studerer naturvitenskapelige fag. Matematikk er favorittfaget, avslører Bjørn.

Spår stort trykk

Sveriges landslagssjef Rikard Grip forteller om en 19-åring som har kommet bra inn i den svenske damegruppen av landslagsløpere og innrømmer rett ut at Karlsson har et «superstjerne-potensial».

Han legger til at det hun har gjort i årets VM er «fantastisk bra», men at man ikke kan forvente at kurven går så høyt opp som nå – hele tiden. Han ser imidlertid for seg at det kommer til å bli voldsomt med oppmerksomhet rundt den svenske kometen, allerede når hun lander i Stockholm etter VM.

Ikke opplevd lignende

– Når det kommer til skisporet så kan man ikke forvente at hun er «der oppe» en hel sesong. Hun trenger tid og noen år på å stabilisere seg helt i toppen.

– Har du sett et større ski-talent, ble Grip spurt.

– Jeg har ikke opplevd lignende. En junior som gjør det hun gjør, det er bare å sammenligne med Therese Johaug, som tok medalje i Sapporo (Johaugs første mesterskap som 19-åring). Det er helt magisk, sier Sveriges landslagssjef.

SVERIGE-SJEF: Rikard Grip. Foto: Andreas Hillergren / NTB scanpix

Ekspert Torgeir Bjørn er helt enig. Han sier Karlsson har samme vilje, samme utholdenhet og elsker lange løp, som Johaug gjør.

– Jeg var aldri i tvil om at hun ikke skulle sprekke på en tremil. Det er ikke ofte vi sier om en 19-åring. Og for å ha sagt det; Hun er faktisk langt bedre teknisk enn Therese da hun var på samme alder, sier Bjørn.

Johaugs råd

Therese Johaug tok lørdag sitt tredje gull og fjerde medalje i sitt comeback i VM. Hun sier det bare er å «bøye seg i hatten», slik Heidi Weng en gang sa det, om Karlssons mesterskap.

Johaug kaller det utrolig moro å se utviklingen hennes, men advarer nå mot at det kommer til å bli stilt store forventninger til svensken.

PALLJENTER: Therese Johaug har satt seg på skuldrene til Østberg, mens Karlsson ikke kan gjøre annet enn å glise etter tremila lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Og dine råd til Karlsson, Johaug?

– Det er å skynde seg langsomt. Jeg merket selv at etter bronseplassen i Sapporo så ble det stilt større krav på rennene etterpå. Så tror du at du er på pallen hver eneste helg, så blir du skuffet over en tiendeplass.

– Det er viktig å være realistisk og det er at det går opp og ned. Og så er det viktig at man har fine folk rundt seg som tar vare på de kvalitetene man har og følger treningstrappen, sier Johaug.