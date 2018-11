– Gang på gang greier vi å misse ting i åpningen. Det er litt uheldig. Så endte jeg opp med å spille veldig safe, sier Carlsen til NRK.

– Du sier «vi». Hva er det dere glipper?

– Han spilte noe annet enn jeg hadde tenkt. Vi hadde ikke forberedt oss godt nok. Det var jo dumt, men det er ikke noen krise, sier Carlsen.

– En miserabel åpning

Tidlig i partiet fløy brikkene av brettet. Først forsvant dronningene, deretter flere og flere offiserer. Allerede etter 21 trekk, virket ekspertene å være enige om at dette ble en kort remis. Da hadde spillerne ulikefargede løpere, de samme bøndene og trygg kongestilling.

Carlsen spilte likevel videre. Han hadde en plan, men Caruana fant nok en gang et godt forsvar. Etter 55 trekk ble det remis.

På Twitter begynte ekspertene å diskutere umiddelbart. Flere begynte å kritisere Carlsen nettopp fordi han ikke får til noe med hvite brikker.

– Selv om han kan holde VM-tittelen i år, vil Carlsen slite med å holde seg som nummer 1 på verdensrankingen dersom han ikke endrer spillet sitt fremover, mente tidligere toppspiller, Susan Polgár.

– Nok en gang har ikke Carlsen noe spesielt forberedt, skrev hun i en annen tweet.

En av verdens beste sjakkspillere, Alexander Grisjtsjuk, gikk enda lenger i sin kritikk.

– Enda en miserabel åpning av Magnus, sa han, ifølge sjakkhistoriker Olimpiu G. Urcan.

Selv Carlsens motstander er overrasket over at Carlsen ikke har forberedt seg bedre.

– Jeg er litt overrasket over at han er overrasket. Det er jo en helt vanlig variant. Jeg vet ikke hvorfor han er overrasket, jeg ville trodd han var forberedt på det, sier Caruana.

– En forferdelig tabbe

Lørdag var Sergej Karjakin i London og gjorde åpningstrekket for Magnus Carlsen. Etter det forklarte han til NRK at han fryktet Caruana kunne gjøre samme feil som russeren gjorde for to år siden.

Sergej Karjakin møtte Carlsen til VM-kamp for to år siden, i en nesten tilsvarende remis-kamp. Da endte ti av tolv partier uavgjort.

Sergej Karjakin var Carlsens VM-utfordrer for to år siden. Nå advarer han Caruana. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Så kom omspillet, og der gikk det galt for Karjakin.

– Erfaringen min fra denne typen kamper er forferdelig. Mitt råd til Caruana er klart: Du må ikke gjøre som meg, sier Karjakin og fortsetter:

– Jeg gjorde en forferdelig feil da jeg forberedte meg. Jeg forberedte meg på langsjakk og lynsjakk, men droppet hurtigsjakk. Det var en forferdelig tabbe.

Carlsen har fått til lite med de hvite brikker. De fleste holder Carlsen som favoritt i et eventuelt omspill.

– Vi får se hvordan det går, for meg er Magnus favoritten. Alt avgjøres på én dag, og noen ganger virker ikke hjernen din. Det er en enorm spenning i løpet av dagen, forteller Karjakin.

Dermed står det 5,5-5,5 etter 11 partier. Det hele kan avgjøres på mandag. Hvis det blir en ny remis da, blir det omspill med hurtig- og lynsjakk på onsdag.

