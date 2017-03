– Jeg godtar denne forespørselen av ulike grunner. For det første har jeg stor respekt for Vladimir Putin som en sterk president, og som en person som betyr mye for utvikling av sjakksporten. Når jeg nå får denne invitasjonen fra han personlig, blir det feil å si nei, sier Sergej Karjakin til nyhetsbyrået Tass.

Den russiske sjakkstjernen la nylig ut invitasjonen fra Putin på sin Twitter-konto. Innlegget har fått stor oppmerksomhet og er plukket opp av en rekke medier – deriblant VG som omtalte saken først i Norge.

PRESIDENT: Valdimir Putin vil ha Sergej Karjakin på laget. Foto: Yuri Kadobnov / AFP

Karjakin skal sitte i et offentlig kammer sammen med 165 andre. De har som oppgave å overvåke og gi råd til regjeringen og Russlands politiske ledere.

27-åringen ønsker å bruke sin nye rolle til å gjøre sjakk enda mer populært i Russland.

– Jeg ønsker også å fremme en sunn livsstil og familieverdier. Vi jobber nå med å utarbeide en plan for denne posisjonen jeg nettopp har fått, sier Karjakin.

Har en kontroversiell politisk side

Sjakkspilleren, som er kjent for å være en av Carlsens største utfordrere, var opprinnelig ukrainer, men skiftet nasjonalitet til Russland i 2009.

Han har siden det vært en uttalt tilhenger av Vladimir Putins politikk.

Sjakkstjernen og Carlsen-rivalen tok bilde av seg selv i Putin-T-skjorte i 2014, og har uttalt både at han «støtter Putin i alt han gjør» og at han er «ekstremt glad» for at Russland annekterte hjemstedet Krim i 2014.

– Karjakin er regimets yndling. Han er Putins mann. Men sjakkmiljøet er mer splittet i saken. For meg virker det som mange av de russiske og ukrainske toppspillerne reagerer på at han har markert seg såpass sterkt Pro-Putin, sa sjakkekspert Atle Grønn, som også er professor i russisk språk, til NRK i fjor.

– Mangel på tid er en utfordring

Til tross for at Karjakin får lov til å jobbe med sitt største idol, er han klar på at sjakken kommer i første rekke.

– Dette er en helt ny utfordring for meg. Jeg har aldri før engasjert meg i noe lignende, men prøver alltid å yte mitt beste. Det eneste problemet er mangel på tid, sier Karjakin, som påpeker at han representerer Russland i flere store sjakkturneringer verden rundt.

Russeren har i lang tid vært en stor profil innenfor sjakken, men VM-kampene mot Carlsen i New York løftet definitivt stjernestatusen til Karjakin i Russland.

For det er ikke bare i politikken han utmerker seg. Russeren har blant annet tatt avspark i fotballkampen for favorittlaget Spartak Moskva og droppet pucken i en hockeykamp for samme lag.

Sergej Karjakin fikk sin revansje mot Carlsen under lynsjakk-VM i Qatar i jula. Da stjal han gullmedaljen foran nordmannen i det aller siste partiet.