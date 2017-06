– Det er svært urettferdig når alle andre spillerne måtte være med på arrangementet bare to timer før sjakkrunden, mens en spiller kunne ta en hvil, skriver Karjakin på Twitter.

Karjakins manager Kyrillos Zangalis kjenner ikke til saken når NRK tar kontakt med ham. Manageren ønsker derfor ikke å kommentere Karjakin-utspillet på nåværende tidspunkt.

Carlsens manager Espen Agdestein forklarer:

– Det dreide seg om et arrangement før runden i dag på et slott der arrangøren hadde arrangert en lunsj for spillerne, og samtidig var det et møte med fans og litt promoaktivitet.

– Men det var ikke en del av programmet vi hadde avtalt for Magnus.

– Det var avklart allerede da vi skrev kontrakten om at Magnus skulle være med i Grand Chess Tour. Vi var veldig nøye med å definere hva han skulle være med på og ikke være med på, så det ikke skulle bli noe tema under turneringen. Under turneringen skulle han ikke være med på noe arrangement. Det hadde vi avklart, de andre spillerne har vel ikke gjort det, sier Agdestein til NRK.

– Må avklares i god tid

Han sier at det alltid er en balansen mellom arrangørenes ønsker og spillernes behov. Derfor har de lært at dette må avklares i god tid.

– Magnus hadde avtalt hva vi skulle være med på, og dette sponsorarrangementet var ikke en del av det. Dessuten hadde han fått litt vondt i nakken av å sitte i den stolen uten ryggstøtte. Når han ikke hadde dette arrangementet som en forpliktelse, valgte han derfor å hvile, sier Agdestein.

– Magnus har erfart at det å definere det han skal være med på tidlig, er veldig viktig.

– Var det et problem for arrangøren?

– Nei, de hadde sikkert håpet, men de visste at det ikke var en del av avtalen. Så de hadde ingen problemer med å godta det.

– Forstår du at Karjakin reagerer?

– Ja, men han vet ikke bakgrunnen. Det er jo noe han må passe på selv at han er i best mulig form. Hvis han mener dette er en belastning, burde han ha tenkt på det tidligere.

– Vi passer jo på at Magnus som verdensmester ofte får ekstra mye oppmerksomhet, det blir ofte mer om ham på turneringer der han alltid er i sentrum. Derfor er vi nøye med å begrense det han skal være med på, sier Agdestein.