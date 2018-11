Karjakin forsnakket seg i NRK-intervju: – VM flyttes til Moskva

Under NRKs direktesending lørdag fikk Karjakin spørsmål om han kom til å spille VM i romjula. Da svarte VM-utfordreren fra 2016:

– Nå ser det som VM flyttes til Moskva, og det blir et fint sted å ha turneringen.

– Så turneringen flyttes fra Saudi-Arabia til Moskva?

– Etter det jeg vet, blir det Moskva.

– Det var kanskje en liten glipp fra Karjakin at han forsnakket seg, men da stemmer det sikkert, for han har gode kilder. Karjakin kjenner alt og alle i russisk sjakk, han er den store stjernen der borte, han vet hva han snakker om, sier ekspert Atle Grønn.

Lørdag kveld bekreftet FIDE selv at VM kom til å finne sted, uten å nevne arrangørland eller by.

OOOPS: Sergej Karjakin intervjues av NRKs Ole Rolfsrud.

Flere byer ønsket VM

Mesterskapet skulle egentlig vært arrangert i Saudi-Arabia i romjula, men de er fratatt mesterskapet på grunn av brudd på FIDEs regler. Det internasjonale sjakkforbundet har vært på jakt etter ny arrangør, og nå ser brikkene ut til å falle på plass.

Flere russiske byer ska ha vært interessert. Blant annet har president Arkadij Dvorkovitsj vært i Khanty-Mansiysk den siste uken. Både for å følge VM for kvinner, og for å sjekke forholdene til en eventuell turnering i romjulen.

Valget falt likevel på Moskva. Det er en avgjørelse som støttes av Norges Sjakkforbund.

– Hvis det er riktig, er det fint at det blir arrangert. Det var usikkert om det kom til å bli VM i det hele tatt. I Russland får spillere fra alle land spilt, og det er riktig, sier sjakkpresident Morten L. Madsen til NRK.

Ikke mer Saudi-Arabia

Dvorkovitsj ble nylig innsatt som president i FIDE, og gikk til valg for å endre forbundet. For det nye regimet er det uaktuelt å arrangere VM i Saudi-Arabia, der ikke alle spillere får delta.

– Da viser den nye FIDE-presidenten at han leverer varene. Han redder på en måte mesterskapet, det er russerne som redder mesterskapet igjen. Man kan si det er problematisk å ha det i Russland, men det er ingen andre som kunne tatt det på så kort varsel, sier Grønn.

VM i lyn- og hurtigsjakk skal etter planen gå 26.–30. desember. Arrangøren har dermed under en måned på seg før alt skal være på plass i Moskva.

– For meg høres det ut som en ganske komplisert oppgave. Vi får kanskje 200 spillere. Det er mye logistikk som skal på plass på fire uker.