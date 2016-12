Karjakin fikk svi for økt popularitet: – Nå er jeg klar igjen

– Etter New York har det vært veldig mange intervjuer, møter og andre ting. Jeg ville gjerne hvile etter den tøffe kampen, men jeg har ikke hatt tid for jeg har vært utrolig travel, sier Sergej Karjakin til NRK før den avgjørende dagen av lynsjakk-VM i Doha.

– Hvordan synes du det er med all oppmerksomheten?

– Det er veldig bra for meg – og det er bra for russisk sjakk.

Direkte fra 12.45: Siste dag av lynsjakk-VM.

Men russeren, som tapte langsjakk-VM knepent for Magnus Carlsen i november, fikk også svi for den travle måneden da hurtigsjakk-VM startet. Han ble bare nummer 19.

– Jeg spilte ikke bra der og var ikke klar for en ny kamp, innrømmer Karjakin.

Ny Carlsen-duell

Nå har det snudd. For Karjakin ligger i delt ledelse med nettopp den norske verdensmesteren. Begge står med 10 poeng etter 12 av 21 partier.

– Nå er jeg klar igjen. Den første dagen gikk veldig bra. Jeg håper jo det fortsetter, forteller han med et smil.

Det var Karjakin som gikk seirende ut av oppgjøret mot Carlsen. Fredag venter ni nye partier.

– Mye tyder på at dette blir en ny duell mellom Carlsen og Karjakin. Carlsen lå bra an i lynsjakk-VM i fjor, men da fikk han merke det kraftig på slutten og ramlet til sjetteplass. Det ser bra ut, men han må stå distansen, mener NRKs ekspert Torstein Bae.

VM-KONGER: Sergej Karjakin smilte tappert etter å ha tapt VM-kampen mot Magnus Carlsen i november. Nå venter en ny duell. Foto: MARK KAUZLARICH / Reuters

Det er Carlsen selv klar over.

– Det ser veldig bra ut, men jeg vet fra forrige gang at mange gode lurker bak der, og jeg må spille mot alle de beste for å vinne dette, forklarer han.

Får barn til å begynne med sjakk

Som NRK også tidligere har omtalt, har Karjakins popularitet økt voldsomt i hjemlandet etter VM-matchen i New York. I tillegg til intervjuene han omtaler, har han blant annet stilt opp til å ta avspark i fotballkamper og kastet glans over ishockeyoppgjør. At han ligger så godt an i lynsjakk-VM gjør neppe interessen mindre.

– Mange kjenner meg igjen på gata. Og mange, mange barn har begynt å spille sjakk og meldt seg inn i klubber, sier han til NRK.

Ekspert Bae mener Karjakin nå er en liten favoritt til å ta tittelen.

– Han ser råsterk ut, og spiller på en litt annen måte enn Magnus. Han går med på en del raske remiser, og siden han tok seieren innbyrdes, så er han på en måte litt i førersetet. Men her kan det svinge fra runde til runde helt frem til det 21. og siste partiet, spår Torstein Bae.