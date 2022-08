Kårbø til finale på 3000 hinder

Glimts nysignering klar for spill mot Dinamo Zagreb

Bodø/Glimts nye mann Albert Grønbæk er tilgjengelig til kveldens kamp mot Dinamo Zagreb. Dansken står på listen over Glimt-spillere hos Uefa.

Det var han ikke da laget holdt sin pressekonferanse mandag. Grønbæk er oppført med draktnummer åtte.

– Det har alltid vært en drøm for meg å få spille i Champions League. Sånn er det sikkert for alle spillerne i troppen her. Jeg verker i kroppen etter å få komme i gang i nye omgivelser, sa Grønbæk til Avisa Nordland for noen dager siden.

Det er ventet at Grønbæk starter kampen på benken.

Grønbæk signerte for Glimt sist uke. Ifølge AGF-trener og norgesvenn Uwe Rösler var det hard kamp om signaturen til dansken.

– Vi har den siste uken avslått tre tilbud fra tre danske toppklubber på Grønbæk, men vi ville helst ikke selge ham til en annen dansk klubb, og så kom det et godt tilbud fra Bodø/Glimt, sa Uwe Rösler. (NTB/NRK)