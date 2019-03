McGregor etterforskes for overgrep

I følge New York Times blir MMA-stjernen Conor McGregor etterforsket av irsk politi, etter at en kvinne har anklaget ham for å ha forgrepet seg seksuelt på henne. Ifølge kvinnen skjedde overgrepet i desember. Nyheten kommer frem samme dag som iren fortalte at han er ferdig som MMA-utøver. McGregor er ikke blitt siktet i saken.