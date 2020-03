Kaos rundt VM-kvaliken: – En rar situasjon

– Såpass realistisk må man være, sier Carlsen til NRK.

Der nesten samtlige idrettsarrangement er blitt avlyst eller flyttet for å unngå spredning av koronaviruset, startet kandidatturneringen i Russland som planlagt tirsdag.

Her skal åtte spillere kjempe om å få møte Carlsen til VM-duell.

Men opptakten til turneringen har mildt sagt vært kaotisk.

– Krever eksepsjonell profesjonalitet

Carlsen mener det er veldig forståelige grunner til at idrettsarrangementene blir kansellert, men samtidig påpeker han at det er få spillere i en kandidatturnering.

– Ville du reist selv i dag?

– For meg er det verre å tenke på å miste VM enn å spille under koronatider. Nei da, jeg skjønner at det er en vanskelig situasjon, men jeg regner med de forholder seg til rådene som gis fra myndighetene, sier Carlsen.

– Det er en rar situasjon der du har en usikkerhet rundt det å fortsette, eller burde fortsette, og det krever en eksepsjonell profesjonalitet og evne til å fokusere, fortsetter Carlsen.

Protesterte mot turneringen

Teimur Radjabov, som egentlig skulle deltatt, har trukket seg etter å ha bedt Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) om å flytte turneringen.

Senere har Fide innført flere tiltak for å begrense risikoen for smitte, men foreløpig har ikke turneringen blitt utsatt eller flyttet. Avtrekk ble gjort klokken 12.00 norsk tid tirsdag.

Tidligere toppspiller, Vladimir Kramnik, skulle kommentert turneringen, men har trukket seg fra oppdraget i protest.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Jeg mener det er feil å arrangere turneringen av flere grunner: Både for omdømmet, det juridiske og ikke minst menneskelig, skriver Kramnik i en uttalelse.

Tirsdag gjorde Russland som Norge og stoppet all idrett i landet. Russernes forbud gjelder frem til 10. april. Mandag innførte også myndighetene i landet forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere.

Likevel så det slik ut under åpningsseremonien mandag kveld:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fide har fått mye kritikk også for åpningsseremonien, og bildet ble fjernet kort tid etter publisering.

– Vennligst legg merke til at spillerne ikke er til stede. Med bare 93 tilfeller registrert i Russland, var slike offentlige samlinger (opp til 5000 mennesker) fortsatt tillatt i Russland. Men vi forstod at bildet kunne slå alarm sett fra andre land, så vi fjernet det, forklarte Fide på Twitter.

Det er også bestemt at turneringen blir spilt uten tilskuere. Fra før har forbundet forsvart avgjørelsen om å arrangere turneringen med blant annet tiltak for å sikre helsen til de involverte.

Blant annet sjekkes spillerne av leger flere ganger om dagen, de trenger ikke håndhilse før partiene og spillerne har tilgang til munnbind både underveis i turneringen og på hotellet.

Fide-president Arkadij Dvorkovitsj sier i en pressemelding at de har fulgt anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO), Den internasjonale olympiske komité (IOC) og russiske myndigheter.

Ønsker omkamp

Til tross for den turbulente oppstarten, ble altså turneringen spilt som planlagt tirsdag.

Carlsen er tydelig på hvem han ønsker at skal vinne turneringen, og dermed spille VM-kamp mot nordmannen til høsten:

– Jeg vil møte Caruana igjen siden han virker som den beste. Jeg tenker også det er spennende med Ding (Liren) så god som han har vært, sier Carlsen.

– Med Caruana får jeg en ny sjanse, selv om jeg vant sist. Men det var ikke alt jeg var fornøyd med, legger han til.

OMKAMP? Magnus Carlsen slo Fabiano Caruana i VM 2018. Nå ønsker han omkamp mot samme mann. Foto: Frank Augstein / AP

NRKs sjakkekespert Torstein Bae mener Caruana er storfavoritt, men at alt handler om hvordan spillerne nå takler koronasituasjonen.

– Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at dette spiller inn på deres psyke nå. Det er nok en bekymring for smitte og hva man kan havne opp i. De skal jo sitte rett overfor hverandre i 100 timer, sier Bae.

Jan Nepomnjajtsjij har fått en god start på turneringen. Han vant første parti tirsdag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg ser på det som et minus for Caruana. Hadde ikke dette kommet inn som en X- faktor, hadde han vært klar favoritt. Nå blir det et usikkerhetsmoment rundt hvordan han håndterer det, mener eksperten.

Tirsdag spilte Caruana remis mot Maxime Vachier-Lagrave. Ding Liren tapte mot Wang Hao, Jan Nepomnjajtsjij slo Anish Giri, mens også Kirill Alekseenko og Alexander Gristsjuk spilte remis.