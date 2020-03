Kaos i svensk langrenn: Flere stjerner vurderer å bryte med landslaget

Det er svenske Expressen som skriver dette tirsdag kveld.

Avisen skriver at minst tre løpere vurderer å bryte med landslaget, og omtaler dem som «tre av lagets fremste utøvere».

Kilder sier til avisen at misnøyen på damelandslaget dels skyldes hvordan treningsleirene er lagt opp, dels fokuset på styrketrening og «melkesyretrening», og dels stemningen på landslaget.

Disse opplysningene kommer ikke noe overraskende på NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

– Det har vært lett å merke at det har vært en trykket stemning med mye frustrasjon i den svenske skileiren i vinter, sier han.

IKKE OVERRASKET: NRKs langrennsekspert, Torgeir Bjørn. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– De skulle ta over hegemoniet denne sesongen etter stafettgullet i Seefeld, men utenifra ser det ut som at de har vært for het på grøten og trent for tøft inn mot sesongen. Derfor har de ikke prestert så bra som de har forutsetninger for å gjøre, forklarer langrennseksperten.

Han påpeker at det svenske damelandslaget tidligere har hatt suksess med et lignende opplegg før, med Charlotte Kalla, men at det denne sesongen er utøverne utenfor elitelaget som har utviklet seg mest.

– Linn Svahn, som har vært på utviklingslandslaget, har i sin første sesong som senior blitt verdens beste, bemerker han, og fortsetter:

– Damene på elitelaget som har klart seg best, er Ebba Andersson, som bevisst stod over noen økter, og Frida Karlsson, som fikk startnekt og dermed en lang periode til å komme seg til hektene. Etter det var hun på topp i Kollens 3-mil, sier han.

Herretrenere slutter

Uroen i svensk langrenn er ikke begrenset til damelandslaget. Ifølge Expressen slutter både Mattias Nilsson og Fredrik Uusitalo som trenere for herrelandslaget.

Det samme skriver SVT.

– Jeg vil ikke si noe nå, men det kommer nok mer informasjon innen kort tid, sier Nilsson til Expressen.

Søndag ble det kjent at Stina Nilsson, som har tatt både OL-gull og VM-gull i langrenn, bytter fra langrenn til skiskyting.

– Det har absolutt vært et turbulent år, sa Nilsson til Aftonbladet etter at nyheten om byttet ble kjent.

Ifølge avisen var både uroen innad i Det svenske Skiforbundet og misnøye med landslagets opplegg viktige årsaker til at Nilsson valgte å bytte til skiskyting nettopp nå.

Sparket landslagstrener

VAR POPULÆR: Sveriges tidligere landslagstrener, Rikard Grip. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nilsson skal særlig ha savnet Rikard Grip, landslagssjefen som fikk sparken i mars 2019.

– Han var en god leder, en som var litt – sett utenfra – limet i det svenske laget og ansiktet utad. Etter det har det blitt mye mer uoversiktlig og merkbart dårligere stemning, sier Bjørn om den tidligere sjefen.

– Det er noe galt hvis så mange ønsker seg vekk fra landslaget. Ski-Sverige må enes om veien videre nå.

NRK har tirsdag kveld vært i kontakt med direktøren i Sveriges skiforbund, Ola Strömberg.

Han henviser til Daniel Fåhraeus, langrennssjefen i forbundet. Fåhraeus har ikke besvart NRKs henvendelser tirsdag kveld.