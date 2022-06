Kaos i kulissane rundt norsk VM-søknad: – Dei får berre skylde seg sjølv

Glimt-keeper til nederlandsk fotball

Etter to år skiller Bodø/Glimt og Joshua Smits lag.

Det melder Bodø/Glimt på egne hjemmesider.

Smits har voktet buret i 11 eliteseriekamper for de helgule. Nederlenderen vender nå nesen hjem og har signert for Willem II Tilburg, som i vår rykket ned fra Æresdivisjonen.



– Jeg kjøpte hus i hjembyen min for seks måneder siden, så endelig kan jeg bo i mitt eget hus. Etter to år uten venner og familie i Bodø blir det godt å være nærmere de igjen. Da Willem II kom på banen var det vinn-vinn for meg. Sjansen er stor for spilletid og jeg kan være med venner og familie, sier Smits til Glimt.no.



Smits legger ikke skjul på at det har vært vanskelig å sitte mye på benken.

– Det er tøft, men også en del av det å være keeper. Du må være nummer én for å få spille. Er du ikke det må det skje noe spesielt for å få spilletid. Derfor må man også være klar hele tiden, for ting kan skje raskt. Får man sjansen vil man heller ikke skuffe laget, så det er utrolig utfordrende over lang tid.