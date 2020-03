Kaos i hockey-Norge – spillere og ansatte blir permittert

Stjernen Hockey varslet onsdag spillere og ansatte om permitteringer med umiddelbar virkning.

Flere andre norske hockeyklubber NRK har vært i kontakt med, vurderer det samme.

Årsaken er at all aktivitet i norsk hockey, også sluttspillet, er avlyst på grunn av frykt for spredning av koronavirus.

Styreleder i Stjernen, Gisle Årnes, forteller at de tok avgjørelsen om å permittere tirsdag kveld.

– Vi tok beslutningen basert på at prognosene var ytterst usikre, og gjorde det enhver ansvarlig bedrift ofte gjør, justerer kostnadene etter inntektene som ligger foran oss, sier Årnes.

Også serietoer Storhamar har hatt møte og varslet de ansatte om at det kan bli permitteringer.

– Permittering av et hockeylag er drastisk. Det er snakk om hele klubben, alt fra spillere til administrasjon, sier daglig leder Per Christian Balke.

VINNER: Frisk Asker slo Storhamar 4-2 i kamper i fjor og tok sluttspillseieren. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NISO kritisk til permitteringer

Spillerorganisasjonen NISO mener imidlertid klubbene må finne andre løsninger enn permitteringer.

Til NRK sier advokat Erik Monsen i NISO at idretten og idrettsklubber må følge reglene også i en uforutsett situasjon som nå.

– Permittering forutsetter at den permitterte arbeidstaker har mulighet til å finne seg nytt arbeid, fast eller midlertidig. Når spiller i dette tilfelle er forhindret en slik mulighet, faller hele grunnlaget for permittering bort. Når spillerne ikke kan si opp sine kontrakter, ei heller være berettiget dagpenger, mener vi det ikke er grunnlag for permittering. Da må man finne alternative løsninger, sier Monsen.

PÅ VEI HJEM: Stjernens Braden Christoffer og resten av Stjernen-importene reiser alle hjem neste uke. Om de får komme tilbake til klubben er det ingen som vet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Per Ragnar Bronken er arbeidsrettsadvokat og har fungert som rådgiver for Stjernen i denne saken. Styreleder i Fredrikstad-klubben har gitt advokaten lov til å uttale seg på vegne av klubben.

Rådgiveren forteller til NRK at han ikke ser grunnlaget til NISO sin argumentasjon og mener at hockeyklubber som Stjernen kan permittere spillere i denne situasjonen.

– Det er fullt ut adgang til å permittere arbeidstakere i Norge som er midlertidig ansatt og det gjelder også ishockeyspillere på midlertidige kontrakter. Vi mener at det utgangspunktet må gjelde og at det ikke er noe i denne situasjonen som gjør at vi ikke har den anledningen.

I dag har arbeidsgiver lønnsplikt i 15 dager etter permitteringsvarsel. De reglene kan bli endret som et strakstiltak, sa statsminister Erna Solberg tirsdag.

Alle taper penger

Et sluttspill i ishockey spilles best av sju oppgjør i både kvartfinaler, semifinaler og finaler. I fjor endte sluttspillfinalene mellom Storhamar og Frisk/Asker med seier til Frisk etter seks finalekamper.

Med en kapasitet på 7000 tilskuere i CC Arena på Hamar, betyr sluttspillet store inntekter for en klubb som Storhamar. De inntektene blir det ikke noe av i år.

– Vi hadde nærmere en tredjedel av publikumsinntektene våre fra sluttspillet i fjor, forteller Balke i Storhamar.

Ishockeypresident Tage Pettersen har bedt klubbene være nøye med å dokumentere kostnader og tapte inntekter.

– Det har vært snakk om en nasjonal krisepakke for å håndtere situasjonen. Idrett og kultur må også tas med i en sånn sammenheng.

FULLE HUS: Sluttspillet er mange av klubbenes viktigste inntekter. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Også VM kan bli avlyst

Der VM for kvinner allerede er avlyst, er VM for menn i Sveits i mai nå i faresonen.

Både den tyske og den østerrikske serien, med flere norske landslagsspillere, er stanset.

Stans i all aktivitet i norsk hockey betyr også at kvalifiseringsspillet til Eliteserien mellom Narvik, Grüner, Ringerike og Lørenskog foreløpig er utsatt.

– Det er den største nøtta nå. I utgangspunktet går vi fortsatt for at det skal gjennomføres et kvalifiseringsspill, sier ishockeypresident Tage Pettersen.