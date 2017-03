Kaos i dommer-Norge to dager før seriestarten

Toppdommer Svein-Erik Edvartsen ble tidligere denne uken vraket fra serieåpningen i Eliteserien.

Det var Nettavisen som først omtalte saken og som fortalte at Norges Fotballforbund (NFF) begrunnet avgjørelsen med «gjensidig mistillit» mellom Edvartsen og NFF, og mer presist dommersjef Terje Hauge.

En av årsakene til konflikten skal være at Edvartsen tidligere i vinter gikk ut i VG og kritiserte dommersjef Terje Hauge for å ikke ta telefonen når media ringer.

Edvartsen selv sier til Nettavisen at han tror konflikten handler om to punkter: At han har vært kritisk til Hauges beslutning om å vrake Rune Pedersen som Edvartsens personlige mentor, samt hans misnøye med «teamsammensetning hva angår meg som dommer».