Kane tok Shearers målrekord etter ny praktkamp

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Harry Kane er i strålende form om dagen. Senest på lørdag scoret han hat trick mot overraskelseslaget Burnley, og tangerte med det legenden Alan Shearers rekord fra 1995 med 36 mål i løpet av ett år.

I dag var siste sjansen for den engelske kraftpakken til å gå forbi Shearer, siden Tottenhams neste kamp i ligaen ikke er før 2. januar, borte mot Swansea.

Eriksen og Kane

Etter 22 minutter fikk laget fra London frispark rett utenfor 16-meteren til Southampton. Christian Eriksen slo hardt inn, og fant panna til Harry Kane. 1–0 til Tottenham, og det 37. målet til Kane i løpet av 2017. Med det tok han rekorden til Alan Shearer.

– Det er en stor følelse å være der oppe blant de beste, sier Kane etter kampen.

– Du har hatt et fantastisk 2017 Harry Kane. Du fortjener rekorden, skriver Alan Shearer på Twitter.

Like etter kunne Southampton utlignet da Danny Rose skulle heade ballen tilbake til Hugo Lloris. Ballen ble litt for hard og gikk nesten over Tottenham-keeperen og i mål, men franskmannen fikk avverget selvmålet i siste øyeblikk.

Tottenham fortsatte å være det førende laget, sju minutter før pause skulle de nok en gang få betalt. Etter fint småspill endte ballen opp til Kane rett foran mål, som bare kunne bredside ballen i kassa, 2-0, og Kane sitt 38. mål for sesongen.

Han er med sine 56 scoringer i alle turneringer mestscorende i de største europeiske ligaene. Lionel Messi har 54 mål på andreplassen.

Mestscorende i 2017 Ekspandér faktaboks Harry Kane 56 mål på 50 kamper Lionel Messi 54 mål på 64 kamper Robert Lewandowski 53 mål på 55 kamper Christiano Ronaldo 53 mål på 59 kamper Edison Cavani 53 mål på 62 kamper Kilde: BBC Sport.

HISTORISK: Ingen har scoret flere mål enn Harry Kane i Premier League i løpet av ett kalenderår. Foto: Paul Childs / Reuters

Son og Alli

Den andre omganger fortsatte som den første. Fire minutter ut i omgangen sendte Son Heung-min ballen til Dele Alli, som scoret helt nede i hjørnet. To minutter senere fra rollene byttet om, Alli ga ballen til Son, som sendte ballen i det lengste hjørnet, forbi Fraser Forster.

Med 4–0 på måltavla og 30 minutter igjen å spille ble det tungt å motivere seg for Southampton.De klarte likevel å redusere da teknisk begavede Sofiane Boufal scoret litt ut av det blå. Kane ville i midlertidig ikke gi bortelaget noe mer håp og scoret sitt tredje for dagen like etter.

Dusan Tadic fikk inn ett trøstemål mot slutten av kampen, men Tottenham var aldri truet.

Kane er nå også alene toppscorer i Premier League med sine 18 mål, tre foran Liverpool sin Mohamed Salah.

Han er med sine 56 scoringer i alle turneringer mestscorende i de største europeiske ligaene. Lionel Messi har 54 mål på andreplassen.

– Først tok han Shearer sin rekord, nå har han gått forbi Messi. En fantastisk prestasjon, skriver Gary Lineker på Twitter.