Kane tilbake i Spurs-troppen

Vant ungdommens Tour de France

Tobias Halland Johannessen gjorde det ulidelig spennende, men klarte å holde unna i kampen om seieren i Tour de l'Avenir.

Johannessen hadde vunnet de to foregående etappene og ledet med over to minutter før det hele skulle avgjøres med en tøff fjelletappe søndag.

Men den norske sykkelkometen ble skikkelig utfordret av spanjolen Carlos Rodriguez som var to minutter og 18 sekunder bak Johannessen sammenlagt.

Rodriguez stakk fra feltet opp det første av to tøffe fjell, og økte forspranget i utforkjøringen ned fra fjellet. Med 15 kilometer igjen begynte de så smått på den siste stigningen, og da hadde Johannessen kun med seg tvillingbror Anders som hjelperytter.

Etter hvert måtte han imidlertid gjøre jobben selv i den gule ledertrøya, men Rodriguez var ufattelig sterk i front. Sekundene økte hele veien, og til slutt var hele forspranget spist opp.

Men Johannessen kjempet med nebb og klør og leverte en ellevill avslutning. Da han spurtet i mål hadde han bare seks sekunder å gå på, men det holdt. Dermed kunne Johannessen sliten juble for tidenes andre norske seier i det berømte ungdomsrittet.

– Det er en av de mest dramatiske norske sykkelavslutningene noensinne, sa Eurosport-kommentator Theis Mangelsen.

Hovedpersonen selv hadde absolutt null krefter igjen da han trillet over mål. Han måtte hjelpes på bena av trenerne i målområdet.

– Jeg har aldri vært så sliten før. Men jeg er så glad for at det gikk min vei. Nå må jeg hvile, sa en lettet og glad Johannessen i et intervju vist på Eurosport.

Tobias Foss ble første nordmann til å vinne Tour de l'Avenir i 2019. Egan Bernal og Tadej Pogacar er blant sammenlagtvinnerne de siste årene.