Kane brente straffe då Frankrike knuste Englands VM-draum

Saltvik Pedersen leverte igjen – tre av tre mulige seirer

Jesper Saltvik Pedersen kjørte ned til sin tredje av tre mulige seirer i verdenscupen i paraalpint da han vant lørdagens slalåm.

Saltvik Pedersen vant verdenscupåpningen i storslalåm torsdag. Fredag fulgte han opp med en ny seier, da i slalåm.

Lørdag sikret han sin tredje seier etter en solid finaleomgang.

Nordmannen har mulighet for sin fjerde strake seier søndag. Da avsluttes første runde i verdenscupen for paraalpinistene med et slalåmrenn.