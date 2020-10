Kan nå EM uten en eneste seier: – Jeg vil aldri klare å få det ut av hodet

«Don't even get me started», utbryter nordiren Robin Shroot når NRK trekker frem Nord-Irlands vei mot et EM i 2021.

For å presisere det først som sist: Når Norge møter Nord-Irland onsdag kveld, handler det om nasjonsligaen som gjelder for VM i 2022.

Men på grunn av koronapandemien står Nord-Irland fortsatt midt i den utsatte nasjonsliga-playoffen for EM-sluttspillet.

ERFAREN: Robin Shroot har spilt for en rekke klubber i Nord-Irland, England og ikke minst Norge.

Slo gruppevinneren etter straffekonk

Der Norge fikk en playoffmulighet mot Serbia etter å ha vunnet sin nasjonsligagruppe på nivå C, ble Nord-Irland stående med null poeng på nivå B.

Men: Siden hele åtte lag fra nivå B kvalifiserte seg direkte til EM, fikk Nord-Irland en plass i playoffen til tross for å ha tatt minst poeng.

Her ble nordirene trukket mot gruppeovermakten Bosnia og Hercegovina, som vant begge kampene mot Nord-Irland.

I playoff-semifinalen klarte imidlertid Nord-Irland å holde Bosnia og Hercegovina til straffesparkkonkurranse på bortebane (4-3).

Nå venter Slovakia, som slo Irland etter straffesparkkonkurranse, i finalen i november.

Hvis Nord-Irland skulle slå også Slovakia etter ekstraomganger eller straffesparkkonkurranse, har Nord-Irland tatt seg til EM via nasjonsligaen uten å ha vunnet én kamp etter ordinær tid i turneringen.

– Hvis jeg som spiller var i den posisjonen, kunne jeg ikke brydd meg mindre om hva andre mener om at vi ikke har vunnet en eneste kamp, sier Shroot og fortsetter:

– Men det er veldig, veldig spesielt. Jeg synes det tar bort noe fra sporten i seg selv. Hvor du har muligheten til å nå et mesterskap uten faktisk å vinne en kamp. Måten fotballen beveger seg på, er noen ganger vanskelig forstå, sier Shroot.

Flere gode år

Shroot, som fikk fire U21-kamper for Nord-Irland, er i dag utlånt fra Hødd til Brattvåg samtidig som han trener Hødds kvinnelag.

Fra Ulsteinvik har han sett et Nord-Irland som har stagnert etter noen råsterke år med EM-spill i 2016 og en god VM-kvalik (3.-plass) før 2018.

Det er også dette grunnlaget som gjorde at Nord-Irland ble rangert på nivå B da nasjonsligaen ble født i 2018.

I den ordinære EM-kvaliken ble nordirene nummer tre bak stormaktene Tyskland og Nederland.

– På en måte blir Nord-Irland belønnet for å ha lagt et godt grunnlag, og det respekterer jeg. Men jeg vil aldri klare å få det ut av hodet, at du kan kvalifisere deg for et stort mesterskap uten å vinne en kamp i den gjeldende turneringen. Det er veldig merkelig, sier Shroot.

Generasjonsskifte

NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg skriver Nord-Irlands eksempel på sjarm-kontoen. Han påpeker at nasjonsligaen først og fremst er til fordel for de mektige nasjonene.

NRK-EKSPERT: Morten Morisbak Skjønsberg.

– Historisk sett har det skjedd ganske ofte at de store lagene har misset i den vanlige kvalifiseringen, så nasjonsligaen øker sjansen betraktelig for å få de beste med, sier Skjønsberg.

Eksperten mener det er fullt fortjent hvis Nord-Irland klarer å kvalifisere seg.

– De har skaffet seg playoffen ved å være gode tidligere. Når de først er der, handler det bare om å ta seg videre, påpeker Skjønsberg.

Fortsatt står Nord-Irland med kun ett poeng (mot Romania) over to sesonger i nasjonsligaen. I september vant Norge hele 5-1 i Belfast.

I tillegg til at tidligere trener Martin O'Neill har forlatt roret, peker Shroot på et generasjonsskifte i Nord-Irland.

– Landslag går gjennom veldig forskjellige faser og sykluser. Nord-Irland hadde en stor topp, som ga store forventninger. Forventningene ble litt urettferdige. Det er bare 3-4 millioner innbyggere, og nå handler mye om å finne en ny retning med en ny spillergruppe som kan skaffe seg erfaring på dette nivået, sier Shroot.