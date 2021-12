Kan Mowinckel nå pallen?

Nå er det kvinnenes tur. Vi skal til Sveits og St. Moritz, der det er helgas andre super-G for de kvinnelige alpinistene.



Som i går er Ragnhild Mowinckel eneste norske håp på startlista, men i går leverte hun også sitt beste resultat siden hun kom tilbake fra skade for et år siden. Nemlig en fjerdeplass.