Kan få Premier League og La Liga uten storlag: – Vil ikke lenger være interessant

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) pleier vanligvis å pakke inn uttalelser i milde og generelle formuleringer, men i pressemeldingen som ble sluppet søndag kveld klinte de til:

«De gjeldende klubbene vil bli utvist fra å spille i noen turneringer på hjemlig eller internasjonalt nivå, og spillerne deres kan bli nektet muligheten til å representere sine respektive landslag», smalt det fra Uefa.

Også Premier League rykket ut med en offentlig uttalelse der de tar sterk avstand til planene for den såkalte superligaen.

– Dette vil undergrave hele spillets appell og ha en svært ødeleggende effekt for Premier League og ligaens medlemsklubber, skriver Premier League i en pressemelding.

Fra britisk regjeringshold er det også klar tale. Hvis ikke Det engelske fotballforbundet (FA) eller Premier League får tatt grep, vil sportsminister Oliver Dowden gjøre det.

– Tvil ikke, hvis de ikke kan handle, kommer vi til å gjøre det. Vi legger alt på bordet for å hindre at dette skjer, sier han ifølge Reuters.

– Vil ikke være interessant lenger

NRK har tatt en runde med idrettsjuristene Kenneth A. Leren og Gunnar-Martin Kjenner.

Begge føler seg trygge på at Uefa har grunnlag for å eksempelvis kaste ut Liverpool og Manchester United fra Premier League ved en deltakelse i turneringen.

Om de faktisk kommer til å gjøre det, er ekspertisen mer delt om.

– Rettslig sett har de nok det grunnlag for eksklusjon, men slik jeg ser det er dette en maktkamp. For Premier League vil jeg tro at det å kaste ut de seks klubbene vil gjøre produktet så dårlig at det det ikke lenger vil være interessant for publikum, sier Leren til NRK.

Han tror de 12 klubbene rett og slett har tatt en kalkulert risiko ved å offentliggjøre planene.

– De har nok tenkt grundig gjennom dette før offentliggjøring og sikkert spekulert i at en slik type sanksjon ikke vil bli brukt, sier han.

Forbudt

NFFs juridiske seksjonsleder Espen Auberg sier til NRK at han tror Uefa har tenkt å lene seg på artikkel 49 i Uefa-statuttene hvis de ønsker å utestenge klubber fra hjemlig seriespill.

– Der er det listet opp hvilke turneringer som er greit å delta i, og de som ikke er listet opp krever en godkjennelse. Det er forbudt å være med på en turnering som ikke er godkjent, og da kan man ilegge sanksjoner. Utelukkelse fra hjemlig liga og mesterligaen kan være to muligheter, sier Auberg.

Han mener det er mer åpent hva som skjer med spillerne som deltar. Der har neppe Uefa like store muligheter til å sanksjonere, vurderer han.

– Jeg er sikker på at det kommer til å være møter og forhandlinger mellom partene. Jeg tror ikke man begynner med sanksjoner, sier Auberg.

Også Premier Leagues regel L9 siteres flere steder. Den lister også opp hvilke turneringer det tillates for engelske lag å delta i og slår fast at klubbene vil bli nødt til å trekke seg fra hjemlig seriespill om de vil delta i en turnering som superligaen.

UT AV PREMIER LEAGUE? Liverpool og Mohamed Salah blir trolig en del av superligaen om den blir gjennomført. Hvilke konsekvenser det gir er foreløpig usikkert. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

– Trekk poeng og gi dem svære bøter

Reaksjonene fra fotballens verden har vært i stor grad svært negative. En av dem som har gått lengst er tidligere Manchester United-spiller og nåværende TV-ekspert Gary Neville.

Han sier han er flau over sin egen favorittklubbs valg om å bli med på initiativet rundt superligaen og ber om at klubber som deltar blir straffet hardt av sine hjemlige forbund.

– Denne gjengen tror de kan sope opp 300 millioner pund mer enn de andre lagene hver sesong og vandre tilbake på lørdager og spille med denne fordelen i Premier League. Trekk poeng, gi dem svære bøter og nekt dem å fullføre overganger. Jeg håper de ikke har kjøpt noen av de 14 siste klubbene, skriver Neville på Twitter.

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner tror ikke Uefa hadde ordlagt seg slik i pressemeldingen om de ikke hadde grunnlag for utkastelse.

Han sier til NRK at han ikke likte søndagens nyhet i det hele tatt.

– Jeg har ikke noe sans for at disse eierne skal maksimere enda mer ut av kommersiell idrett, sier Kjenner.

Tror nasjonale ligaer blir som før

Jurist-kollega Kenneth A. Leren tror uansett at de nasjonale ligaene vil fortsette som før. Det begrunner han i at La Liga uten Real Madrid, Barcelona og Atletico Madrid, og Premier League uten de seks største klubbene, ikke er noe særlig til produkt.

– De nasjonale ligaene blir tvunget til å akseptere dette. For den jevne fotballsupporter vil dette gi seg utslag i at superligaen mest sannsynlig erstatter mesterligaen, mens mesterligaen får europaliga-status, tror han.

– Flere av de sterkeste kritikerne mener at klubbene som deltar i superligaen vil få en enorm konkurransefordel i form av pengene de vil tjene der. Det vil kanskje bli tatt dårlig imot at de får lov til å delta i hjemlig liga?

– Det vil være konkurransevridende i den forstand at det vil komme enorme pengesummer inn til de klubbene som får være en del av det her, men i offentliggjøringen fra superligaen har de sagt at de skal øke solidaritetsutbetalingene til andre klubber sammenlignet med det Uefa betaler i dag, sier han.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og president Aleksander Ceferin slår knallhardt tilbake mot planene om en superliga.

Leren mener det er langt fra sikkert at superligaen vil være så ille som mange har gitt utrykk for at de tror. Idrettsjuristen, som også er svært fotballinteressert, har inntrykk av at mange av uttalelsene som har vært kritiske kommer uten at folk har satt seg inn i hva dette innebærer.

– Jeg tror man etter hvert får et mer nyansert bilde av det. Det kan godt være de har rett, men man må kanskje sette seg litt tilbake og sette seg ordentlig inn i hva det handler om før man konkluderer, sier han.

Leren er selv svoren Tottenham-supporter.

– På det personlige plan opplever jeg dette som veldig spesielt. Det blir en annen fotballverden om dette går gjennom.

Konsekvenser for norske stjerner?

Mandag slo Uefa og president Aleksander Čeferin knallhardt tilbake mot planene om en superliga.

– Alle skal kunne kvalifisere seg til våre turneringer. Det skal ikke bare være for en liten eksklusiv grådig gruppe. Uefa og fotballverdenen står sammen mot de klubbene som bare er drevet av grådighet. Dette er kyniske planer, sa Čeferin.

Han la også til at spillerne som deltar i superligaen vil bli utelukket fra EM og VM.

Det kan i så fall gi store utslag for det norske landslaget. Les mer om det her.