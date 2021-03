Kan en storklubb «kuppe» Haaland?

Det er nå tre uker siden Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé ble løftet opp som arvtakerne til Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

To utrolige prestasjoner av de to supertalentene overbeviste flere i den europeiske pressen om at dette er rivaliseringen som vil dominere de neste 10 årene.

– Duellen som vil ta over etter Messi og Cristiano, sa en overskrift i spanske Diario AS.

Alt skjedde på to dager i mesterligaens åttedelsfinaler. Først leverte Mbappé et hat trick som satte Messi i skyggen og i praksis slo ut Barcelona. Så scoret Haaland to mot Sevilla, mens Ronaldos Juventus tapte 2–1 mot Porto.

I dag og i morgen, når returkampene spilles, kan både Messi og Ronaldo ryke ut, mens Haaland og Mbappé nok vil gå videre.

Om tronskiftet er riktig å annonsere, kan diskuteres. Kanskje kommer det for tidlig. Kanskje er Messi og Ronaldo så store at det ikke bør komme i det hele tatt.

Men det er ingen tvil om at Haaland og Mbappé er duoen alle vil ha akkurat nå. Og det er én stor forskjell mellom dem.

Det er kun Haaland som er til salgs.

Klausulen

Dette betyr at interessen blant storklubbene har samlet seg rundt én spiller. Som oftest er det flere stortalenter på markedet.

Sjelden har én av dem fått så mye fokus på en gang.

Og likesom boliger legges ut til avtalte budrunder, har kampen om Haaland fått en dato. En rekke troverdige medier har meldt at han har en utkjøpsklausul på 75 millioner euro, altså rundt 760 millioner kroner, som vil aktiveres i 2022.

Det betyr at om noen byr 75 millioner euro på Haaland etter neste sesong, må Dortmund si ja.

SVEVER HØYT: Haaland kan velge og vrake blant de europeiske storklubbene. Spørsmålet er når Dortmund vil slippe ham. Foto: Andreas Gebert / Reuters

Dette har nok vært planen til Mino Raiola, agenten som gir råd til Haaland. Selv om 75 millioner euro høres mye ut, er det billig for Haaland i dagens marked.

Når alle klubbene legger inn budet i 2022, kan Haaland selv velge og vrake.

Hadde også Mbappé vært tilgjengelig, hadde flere klubber gått for ham, og sjansene hadde vært store for at Haaland ble i Dortmund til klausulen aktiveres.

Men nå kan det være at noen prøver å kuppe Haaland før det.

Kylian er umulig

For selv om mange har jaktet Mbappé, er han nesten urokkelig. Den 22-årige spissen spiller for Paris Saint-Germain, en klubb som i praksis eies og finansieres av Qatars oljefond.

Qatar kjøpte PSG for snart 10 år siden for å bygge internasjonal prestisje. Det får de ved å vinne titler og ha verdens beste spillere.

Derfor vil de ikke selge Mbappé for noen pris.

UERSTATTELIG: PSG har som mål om å vinne Champions League. Derfor nekter de å la Kylian Mbappé gå. Foto: Fred Tanneau / AFP

Noen har prøvd seg likevel. Real Madrid har lenge prøvd å lokke ham fra Paris, men selv ikke de spanske gigantene har fått det som de vil.

Realistisk sett vil Mbappé kun dra om han selv vil bort og nekter å fornye kontrakten, som løper ut sommeren 2022. Selv da vil lønnskravene hans være enorme, spesielt for storklubber svekket av pandemien.

Haaland er langt billigere – og dermed også mer attraktiv.

Heller Haaland enn Messi

Faktisk er det ikke bare nok å si at storklubbene ønsker Haaland. De ligger langflate.

I den nylige valgkampen om presidentrollen i Barcelona ble nordmannen ofte nevnt av kandidatene. Mange av dem ble spurt om det var mulig for Barça å hente Haaland.

Én gikk så langt som å love fansen Haaland om han ble president.

I sportspressen i Madrid har Haaland for lengst blitt presentert som det fremste alternativet om de ikke får tak i Mbappé.

I Manchester blir det oppslag så fort Ole Gunnar Solskjær nevner Haaland.

EN MULIGHET: Manchester United blir stadig nevnt som neste stoppested, men Ole Gunnar Solskjær får tøff kamp om landsmannen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Og etter at Manchester City tapte 2–0 mot Manchester United i går, var storavisen The Times fort ute med å si at City trenger Haaland, og at de heller burde hente han enn Messi.

Så konkurransen om ham er enorm. Men hvordan bør de ulike klubbene gå frem?

Chelsea kan ta innersvingen

For Barça, Real Madrid, United og City kan det gi mening å vente til 2022.

Det blir tross alt ikke en klassisk «budrunde» hvor høyeste sum vinner. Her blir vinneren den som gir det beste tilbudet til Haaland, ikke til Dortmund.

Der vil lønn spille inn, og de store klubbene er også de rikeste. Også prestisje og ambisjoner vil veie tungt – og igjen vil Haaland finne det hos de største.

Resten kan slite mer. Ta for eksempel Chelsea, en klubb som ikke har den samme størrelsen og historiske tyngden som Barcelona og United. Om fem gigantklubber kjemper om Haaland, vil deres sjanser være små.

SPENNENDE TIDER: En hel verden følger med på overgangsryktene rundt Erling Braut Haaland om dagen. Foto: Ina Fassbender / AFP

Og det er her planen om et kupp kommer inn.

Ved å by på Haaland denne sommeren kan Chelsea ta innersvingen på sine rivaler. De vil da by mer enn det klausulen er på, og hente Haaland før rivalene får tid eller råd til å reagere.

Dette er en reell plan. I januar rapporterte troverdige The Athletic at Chelsea vurderer nettopp et slikt bud.

I fjor sommer kapret Chelsea en rekke attraktive spillere fordi rivalene ikke hadde penger til dem som følge av pandemien. Her kan de igjen tjene på å være kjappest.

Trenger en toppspiss

Det finnes riktignok en ulempe med dette for Chelsea. De vil måtte by langt mer enn 75 millioner euro, for hvis ikke vil Dortmund bare avslå budet.

Budet må være så høyt at Dortmund føler det er verdt å gi slipp på Haaland ett år før de hadde tenkt.

Men for Chelsea kan det være den eneste strategien som funker.

Med mindre noen enda større klubber skulle ha samme plan.

Dette er ikke utenkelig. De fleste storklubber trenger en spiss som Haaland – og de gjør det nå. Real Madrid har kun Karim Benzema som kan anses som en klassespiss, og han er 33 år. Barça har ingen i det hele tatt.

I City har ikke skadeskutte Sergio Agüero scoret på ett år, mens Gabriel Jesus sliter foran mål.

Og mens Anthony Martial spilte en god kamp i helgen, hadde heller ikke Solskjær nølt med si ja til Haaland denne sommeren.

Mye kommer også an på hva Haaland vil. Kanskje ønsker han å bli lenger i Dortmund, selv om noen byr på ham i sommer. Kanskje føler han seg allerede så god at han vil ta steget ut i år.

Det kan også være at Haaland vil bort i år om Dortmund ikke sikrer spill i mesterligaen mot slutten av sesongen.

Uansett vil ryktene fortsette de neste månedene. Treneren, direktører, agenter og presidenter vil prate om Haaland, både i pressen og bak lukkede dører.

Så spørs det hvor lenge de kommer til å vente.