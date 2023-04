Kan denne gjengen stoppes?

Det skulle være en jevn kamp, storoppgjøret mellom Manchester City og Arsenal onsdag kveld. De to har knivet om tittelen i flere måneder. Før avspark ledet Arsenal tabellen med fem poeng. City var teknisk sett utfordrere.

Men så smadret City sine rivaler 4–1. Det kunne vært 4–0 bare til pause. Så suverene var de, at man lurte på hvordan tittelkampen har blitt så jevn.

Det er en slik dominans man får med City om dagen. De siste seks ukene har de levert en fotball som er på høyde med det beste vi har sett i Pep Guardiolas tid i England. I fjor sommer lurte vi på hva som kunne skje når landets beste lag fikk en av verdens beste spisser.

Nå ser vi svaret: En blå dampveivals som moser alt i sin vei. Og som blir fryktelig vanskelig å stoppe i jakten på de tre gjeveste titlene.

Rollebyttet

Alt fungerer for City nå. Presset sitter, avstanden mellom lagdelene er nydelige, forsvaret er robust og Haaland er integrert i laget.

Ofte har Haaland scoret to eller tre mål nesten uten å være med i spillet. Kevin De Bruyne pleier å servere pasningene. Mot Arsenal viste Haaland at han kan mer.

Radarparet byttet roller. Først var det Haaland som sloss om en langpasning med stopper i rygg, tok ned ballen og ga den til De Bruyne, som scoret åpningsmålet. Så slo Haaland en stikker gjennom til playmakeren, som burde scoret sitt andre. Etter pause fant han igjen De Bruyne, som scoret på ny.

Og mot slutten sørget Haaland så klart for å finne nettet selv.

KOM TIL SLUTT: Haaland bommet på en rekke sjanser mot Arsenal, men dypt inne i overtiden fikk også nordmannen ballen over streken. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Dette er en dimensjon City har brukt lite, men som kom til sin rett mot et lag som kjenner dem ut og inn, og som tvang dem til å spille litt annerledes. Guardiola har hatt stor innflytelse på engelsk fotball med sitt fokus på tålmodig ballbesittelse.

Ved å bruke Haalands styrke scoret City et av sine mest «engelske» mål på lang tid.

Få hele kamper

Det er ikke rart at Haaland blir passet på av City døgnet rundt. Guardiola sier at de omtrent mannsmarkerer ham for å sørge for at han ikke blir skadet.

Selv hadde Guardiola tatt ham av banen i seks av de siste syv kampene før seieren mot Arsenal, for å hvile superspissen. Mot Leicester ble han tatt av til pause. Mot Leipzig, da han scoret fem mål, ble han tatt av etter 63 minutter. Dette er blitt rivalenes største håp.

Den eneste som ser ut til å kunne stoppe Haaland, er Guardiola selv.

Mot Arsenal fikk han endelig spille hele kampen – og scoret på overtid. Det var nummer 49 for Haaland denne sesongen, og nummer 33 i ligaen.

Man lurer hvor mange det hadde vært om han fått spille flere hele kamper.

TOPPER LISTA: Ingen har scoret flere mål i Premier League etter at antall lag ble redusert til 20.

Høyeste gir

Uansett har debatten rundt Haaland stilnet. Han vil alltid kunne kritiseres så lenge laget ikke vinner hele tiden, men City er godt mulig bedre enn noen gang. Det er ikke bare at de vinner ofte. De knuser lag med tre og fire mål.

City har nylig slått Leipzig 7–0, Liverpool 4–1, Bayern München 3–0 og nå Arsenal 4–1. Dette er lag som er ment å kunne utfordre dem.

De står med syv strake seiere i ligaen. De har 17 uten tap i alle turneringer.

De har tapt én hjemmekamp de siste 12 månedene.

Det er dette som får tittelkampen til å virke kjørt. Arsenal leder fortsatt tabellen, men City må bare vinne seks av sine siste syv kamper. Den tøffeste de har igjen, er Brighton borte. Og dette kravet gjelder om Arsenal, som nå står med fire kamper uten seier, vinner alle sine fem.

TUNG APRIL: Det snakkes ofte om november som en marerittmåned for Arsenal. I år har det stoppet opp i april, med kun tre poeng på de siste fire kampene for Martin Ødegaard og co. Foto: LEE SMITH / Reuters

Ingenting tyder på at City snubler i ligaen nå. De er for gode. De har Haaland. Stallen er for bred. Skadene er for få. Erfaringen er for stor.

Dessuten har de vist før hvor sterke de er når de finner rytmen. I fire av seks sesonger under Guardiola har de hatt seiersrekker på 12 ligakamper eller mer. I 2018/19 vant de alle de siste 14.

Denne storformen er ingen ny ting. City har simpelthen funnet høyeste gir.

Spansk hinder

Kan noen stoppe dem? I FA-cupfinalen vil Manchester United være desperate etter seier. Det er bare deres fans som kan si at de har vunnet en engelsk trippel, altså Premier League, FA-cupen og Mesterligaen i samme sesong. Det gjorde de under Alex Ferguson i 1999.

For flere United-fans blir den finalen vel så mye en kamp for å hindre City som å vinne en tittel selv.

Men basert på hvor ofte United har slitt i storkamper under Erik ten Hag, vil City være enorme favoritter. Det etterlater Real Madrid som det største hinderet. Spanjolene slo ut City med to sene mål i semifinalen i fjor og har et psykologisk overtak. Guardiola vil aldri glemme den kvelden i Madrid.

SPANSK MARERITT: Pep Guardiola og Manchester City fikk en tung opplevelse borte mot Real Madrid i fjor. En ny tur til Madrid venter 9. mai. Foto: CARL RECINE / Reuters

Men denne gangen har han Haaland. Og til tross for alt snakket om individuelle rekorder, er det Mesterligaen jærbuen er kommet til Manchester for å vinne.

Ligaen har de vunnet fire ganger på fem år uten ham. De trenger ingen superspiss for å fikse den biffen. Blir de europeiske mestere, kan Haaland si at han har gjort sin jobb. At han er brikken de har manglet.

Tre kamper gjenstår i turneringen før Haaland kan hevde noe slikt, men City er på stø kurs. Før denne sesongen var de veldig gode.

Slik de spiller nå, virker de ustoppelige.