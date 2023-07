Kan bli rivalmøte for Warholm i Monaco

Heltne Nilsen fortsetter i Brann: – Har vært usikker på satsingen

Det har stormet rundt Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen de siste dagene. 31-åringen har en kontrakt med Brann som strekker seg til 30. juni 2025.

Den svenske klubben Elfsborg, som Heltne Nilsen spilte fra 2019-2021, har i løpet av den siste tiden kommet med bud på Brann-spilleren.

Brann har avslått budene og samtidig har Heltne Nilsens agent, Geir Morten Nilsen, uttrykt at at de ønsker å se en langsiktig plan fra Branns side.

Tirsdag møttes partene for å diskutere saken og komme til en løsning.

– Vi har funnet ut at Sivert går fullt og helt videre med Brann. Han har to år igjen av avtalen sin med Brann og vil fullføre den. Jeg er utrolig glad for det. Han er en utrolig viktig spiller for oss og en hærfører, sier Brann-trener Eirik Horneland til pressen etter møtet.

Horneland bekrefter at Heltne Nilsen fortsetter med de samme kontraktsbetingelsene.

Heltne Nilsen var med på å lede Brann til cupgull tidligere i år. Etter det har klubben solgt David Møller Wolfe og Mathias Rasmussen i løpet av de siste ukene.

– Vi har hatt noen tøffe diskusjoner. Man har vært litt usikker på satsingen med tanke på de salgene. Jeg følte vi hadde et lag som, jeg skal ikke si uovervinnelige, men som jeg følte var veldig sterkt. Det var tungt å se at det forsvant litt, sier Heltne Nilsen selv.

Brann-kapteinen sier det viktigste for ham har vært prosjektet, og ikke at han selv ønsket bedre kontraktsbetingelser. Nå sier han at han har funnet ut at det i Brann han ønsker å bidra fremover.

– Det er ingen hemmelighet at jeg har vært frustrert. Nå har jeg klart å snu det og har lyst til å se fremover, sier Heltne Nilsen.

Heltne Nilsen har fått kritikk fra flere i supportermiljøet til Brann, blant annet på grunn av måten han unngikk å snakke om situasjonen etter kampen mot Molde i helgen.

– Det var en vanskelig situasjon og det skjedde noen ting tidlig i dialogen som jeg synes var vanskelig å håndtere og akseptere. Det ble litt utfordrende, sier Heltne Nilsen.