Kampsportforbundet anmelder grovt underslag – ansatt fikk sparken

– Vi har en klar sak og har redegjort for den til politiet. Det har gitt følger som avskjedigelse av vedkommende. Personen har 14 dager til å klage på vedtaket, men jeg tror ikke det kommer til å skje, sier generalsekretær i Norges kampsportforbund, Trond A. Søvik, til NRK.

«Etter en gjennomgang av vårt regnskap er det avdekket forhold som gir grunnlag for mistanke om uregelmessigheter», skriver Norges kampsportforbund på sine nettsider. Forrige uke kalte de inn til ekstraordinært styremøte.

– Mye penger

Der ble det enstemmig vedtatt at forholdet skulle anmeldes, og en person knyttet til mistanke om grove underslag over flere år ble fjernet fra stillingen.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med den anmeldte personen, men har så langt ikke lykkes med det.

– Vi kan bekrefte at vi mottok en anmeldelse av grovt underslag som kom inn i går, mandag, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Gjøsund hos Oslo politidistrikt.

Politiet har ikke rukket å starte noen etterforskning av saken ennå, og derfor har personen ikke fått oppnevnt noen forsvarer ennå heller, opplyser hun.

Generalsekretær Trond A. Søvik. Foto: Harald Thingnes / NRK

Kampsportforbundet ønsker ikke å gå inn på hvordan de avdekket det de mener er uregelmessigheter i regnskapet, eller hvor lenge de tror det har pågått, men de føler seg sikre i sin sak om at noe kriminelt har foregått.

– Hvor mye penger er det snakk om?

– Det er mye penger. Dette er offentlige tippemidler og innkrevde medlemspenger som skal gå til aktivitet og foreningsdrift, og ikke til privatpersoner. Vi ser svært alvorlig på saken, svarer Søvik.

– Er det millionbeløp?

– Det kan det være.

– Dette hadde vært veldig vanskelig å forhindre. Revisorene våre har heller ikke oppdaget noe, forklarer generalsekretæren videre.

Kan ta saken til Idrettens domsutvalg

Søvik opplyser at forbundet har en løpende gjennomgang med revisor og idrettsforbundet, og at det skal være et møte angående kontrollrutiner.

– Vi må se hva vi kan lære av dette. Ikke bare for oss, men også norsk idrett, sier Søvik.

Søvik forteller at forbundet også vil vurdere grunnlaget for en eventuell anmeldelse av saken til Idrettens domsutvalg.

– Vi i kampsportforbundet har hatt saker i klubber tidligere, siden forbundet med sine 41.000 medlemmer gjenspeiler samfunnet for øvrig, og vi går alltid til politianmeldelse når det er saker vi reagerer på. Vi ønsker å gi dette signalet når urett begås innenfor våre vegger, sier Søvik.