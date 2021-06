Tillater Copa America i Brasil

Høyesterett i Brasil gir grønt lys for at fotballturneringen Copa America blir gjennomført i landet til tross for koronapandemien, melder nyhetsbyrået AFP.



Det søramerikanske mesterskapet skulle egentlig avvikles i Argentina og Colombia i fjor sommer, men ble utsatt ett år på grunn av koronapandemien. Først ble Colombia fratatt sin del av sluttspillet på grunn av den politiske situasjonen i landet, så falt også Argentina fra på grunn av pandemien.



Brasil steppet inn og sa seg klar til å overta turneringen på kort varsel og avvikle den i fire byer, men det er møtt med skepsis i et land som er blant de hardest rammede av viruspandemien. Bare USA har flere dødsfall.



Søksmål ble levert inn med krav om å stoppe arrangementet, men det har Høyesterett i landet nå satt en tommel ned for og gitt grønt lys til turneringen.