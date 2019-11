Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det ble mye som man kjenner på i dag. Det er selvsagt ikke greit, og det er nok de fleste supporterne enige om også, sier Branns daglige leder Vibeke Johannesen til NRK.

Hun var selv til stede på Intilty Arena og så det som skjedde der på nært hold.

En halvtime ut i kampen lyste det plutselig opp rundt Brann-tilhengerne som hadde tatt turen til Oslo. Store mengder med bluss ble tent og flere ble kastet ned på kunstgressmatten mens de var i full fyr. Dermed ble kampen stoppet.

Da svarte like så godt Vålerenga-tilhengerne med å tenne på et Brann-banner de hadde fått tak i.

Det Johannesen reagerer på, er at blussen ble kastet ned på banen.

– Det skal vi selvsagt ikke gjøre. Innenfor banen skal det være trygt for spillerne, og ingen bluss skal kastes inn, slår hun fast.

Hun forklarer at supporterne ble provoserte av Vålerenga-supporterne som stjal banneret.

– Det ble veldig provoserende, så det utløste nok en reaksjon som selvsagt ikke er bra. Jeg skulle ønske vi kunne løst det tidligere, sier hun, og viser til at ingen greide å stanse supporterne som løp over banen med banneret før kampen startet.

SVARTE: Vålerenga-tilhengerne tente på et Brann-flagg etter at blussen ble sendt på banen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

For uroen startet allerede før kampen begynte, da to Vålerenga-tilhengere tok seg over til Brann-delen av tribunen. Der hadde de fått tak i banneret som de senere tente på. Da reagerte Brann-supportere og gikk på ut på banen, men Brann-kaptein Vito Wormgoor klarte å roe stemningen.

Vålerenga vant til slutt kampen 1-0, men etterpå var det nok en gang bruken av bluss som ble det store diskusjonstemaet.

– Vi må ha en slutt på at folk kaster ting inn på banen. Ikke minst når det er kunstgress, for det ødelegger banen helt. Dette begynte jo i Lillestrøm-kampen, og noen syntes kanskje det var artig, sier NRKs fotballekspert Morten Skjønsberg.

– Det har absolutt ingenting å gjøre ute på et gressteppe, fastslo Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim mens blussen brant i gresset.

Etterpå var det tydelige merker på banen.

Dommer Tore Hansen stoppet kampen i ca fire minutter før lagene begynte å spille igjen.

I andreomgang fyrte Brann-supporterne igjen opp bluss, men denne gangen endte det ikke på banen og kampen fortsatte som vanlig.

Blussen brant i kunstgresset en halvtime ut i kampen på Intility Arena. Foto: Berit Roald / Berit Roald

Het diskusjon

Det er annen gang på en uke at en kamp i den norske toppdivisjonen stoppes som et resultat av hva som skjer på tribunen. Forrige helg ble rivaloppgjøret mellom Lillestrøm og Vålerenga stoppet to ganger etter at det ble kastet bluss og fyrverkeri ut på banen.

– I en perfekt verden så kunne man hatt bluss og folk som ikke kastet det ut på banen. Og så er det alltid en fare for at det kan treffe spillere, vakter eller andre. Det er en viss fare rundt det, sier Skjønsberg.

Dette har ført til diskusjon mellom supporterne og NFF. Dermed skrev Direktør for konkurranseavdelingen i NFF, Nils Fisketjønn, en kommentar om temaet. På NRKs henvendelse søndag kveld, svarte han:

– Nå gjør vi oss ferdige med serierunden og vil evaluere den i morgen. Ønsker ikke å komme med ytterligere kommentarer i kveld, skrev Fisketjønn i en SMS.

SIKRET SEIER: Herolind Shalas mål sørget for Vålerengas første seier på fire måneder. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Fantastisk deilig

Like før pause fikk Vålerenga det første målet. Herolind Shala dunket til og via tverrliggeren gikk ballen i mål bak en utspilt Håkon Opdal. Det ble også det eneste målet, og Vålerenga vant kampen 1-0.

Dermed tok Oslo-klubben sin første seier på fire måneder.

– En fantastisk deilig følelse. Jeg er stolt av gutta. Det har vært en tung tid, og m åten de slåss på i dag og tar tre poeng, det var sterkt, sier Vålerenga-trener Ronny Deila til Eurosport.