Kampen ble «utsolgt på minutter» – nå vekker disse bildene oppsikt

– Det er trist å la tomme seter bli stående når så mange har lyst til å gå på kamp, sier NRKs fotballekspert Elise Thorsnes.

Da Englands nye fotballhelter ble klare for semifinale på hjemmebane slapp UEFA nye billetter til oppgjøret mot Sverige. Ifølge lokale medier ble de utsolgt på minutter.

Likevel var flere av setene langs langsiden tomme, mens setene bak mål var fylt til randen. NRK har lagt merke til problemet gjennom hele mesterskapet. Ofte har de beste setene, langs midten av banen, stått tomme.

– Det er åpenbart solgt så mange seter til sponsorene at deres manglende engasjement blir et tema. Sponsorbilletter har bidratt til tomme seter og laber entusiasme på mennenes mesterskap i en årrekke. Nå har kvinnene blitt store nok til å føle på det samme paradokset, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

– Sponsorer får jo ofte et gitt antall billetter, men det er ikke alle sponsorer som er like ivrige. Da burde kanskje billettene blitt gitt eller solgt videre til noen som faktisk har lyst til å gå på kamp, sier Thorsnes.

Hun var kun til stede på Norges 8-0-tap mot England, og sier hun ikke la merke til problematikken der.

TETTPAKKA: I svingen bak mål var det dog fullt hus i semifinalen. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Et lite antall som ikke har møtt opp

De tomme setene har også forundret vertsnasjonen. Lokale medier har stilt spørsmål ved hvorfor det er sånn, og Daily Mail meldte tidligere i mesterskapet at UEFA (det europeiske fotballforbundet) har valgt å selge kun seksjoner av stadion. Dermed har enkelte seter framstått som solgt, til tross for at de aldri har vært til salgs.

NRK har kontaktet UEFA med spørsmål om hvorfor disse setene står tomme når kamper er utsolgt for publikum. NRK har blant annet spurt om det kan skyldes at billettene er tilført sponsorer, eller om det er problemer med billettportalen til UEFA.

Til tross for to henvendelser vil ikke UEFA svare konkret på spørsmålene, men peker på flere faktorer som de mener er grunnen til at setene står tomme.

– Det har vært et lite antall som ikke har møtt opp på noen kamper, som kan være grunnet hetebølgen, reiseproblemer og en økning i koronasmitte. For eksempel var det en togstreik i Storbritannia onsdag, sier Uefa i en e-post, og viser til reiseråd de ga supportere før semifinalen mellom Frankrike og Tyskland, om å unngå reise med tog.

– Høres ikke bra ut

Våre svenske naboer fikk juling i den nevnte semifinalen mot England. Heller ikke de synes noe om at de aller beste setene står ledige under utslagsrundene.

– Det er klart at vi vil ha så mye publikum som mulig på tribunene på kampene, så om de setene er tomme synes jeg ikke det høres bra ut, sier Nathalie Björn.

SAMME PROBLEM: Det samme problemet kunne man se i kvartfinalen mellom Tyskland og Østerrike, og flere andre kamper i turneringen. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Også i kvartfinalen mellom Østerrike og Tyskland var det flere tomme seter langs midtlinjen på banen, og problemet har var gjennom hele mesterskapet.

– Det er synd. Jeg vet om mange, mange folk som har lyst til å se kvartfinalen, men ikke får muligheten til det. For promoteringen av kvinnefotball er ikke dette så bra, fortalte Belgias trener Ives Serneels NRK på spørsmål før kvartfinalen mot Sverige.

– Feil fokus

Også Belgia-stjerne Justine Vanhaevermaet stusser over hvorfor det er sånn, men mener det er et problem i hele idretten.

– Det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke det bare er i kvinnefotball, men generelt går alle de billettene til sponsorer og folk som blir invitert. Det litt trist for folk som virkelig vil se kampene, og ikke får være der. Men det er et problem i alle store turneringer, mener den tidligere LSK kvinner-spilleren.

– PROBLEM: Vanhaevermaet jubler etter scoring mot Island i EM. Hun mener tomme seter er et problem i alle store turneringer. Foto: CARL RECINE / Reuters

Samtidig har dette mesterskapet slått alle rekorder. 68 871 mennesker møtte opp for å se åpningskampen mellom England og Østerrike, noe som smadret den tidligere rekorden i EM-sammenheng. Allerede før turneringen meldte UEFA at 500 000 billetter var solgt. Det var nesten en dobling av forrige bestenotering fra EM i 2017 i Nederland.

– Ironisk nok er det et godt tegn at vi legger merke til de tomme setene. At vi plutselig legger merke til det i et mesterskap for kvinnene er noe helt nytt, avslutter Saltvedt.