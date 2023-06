Qadir Ali Bunyadi dømmer flere breddefotballkamper i uka. Nylig opplevde han marerittet i en seniorkamp i lavere divisjoner i Oslo.

Lenge var alt som normalt:

– Det var en veldig rolig kamp, egentlig, sier han til NRK.

Men mot slutten av kampen, var Bunyadi opp med det røde kortet. Det falt ikke i god jord, forteller han.

– Helt plutselig kom en spiller løpende bort til meg og tok tak i drakten min. Han mistet hodet fullstendig, sier Bunyadi.

Klubben tar avstand fra situasjonen – se hele svaret lenger ned i saken.

DØMMER MYE: Fotballdømming er Qadir Ali Bunyadis store hobby.

– Slo med knyttneven

Dommeren forteller at han i redsel flere ganger prøvde å forklare spilleren at han bare gjorde jobben sin, og at han håpet at det kunne respekteres.

– Han hørte ikke på meg ... Så slo han meg med knyttneven rett i brystet. Jeg falt i bakken, og mistet alt jeg hadde av fløyte og alt. Samtidig kom det flere spillere bort til meg som dyttet meg og protesterte.

Bunyadi forteller at da han falt i bakken, sprang dommerveilederen inn på banen og fikk roet situasjonen. Det ble besluttet at kampen ikke kunne fullføres.

NRK har snakket med dommerveilederen, som bekrefter at en hendelse er rapportert til Oslo fotballkrets, men sier at han utover det ikke har anledning til å gå inn i detaljene rundt hva som skjedde.

– Han gråt

NRK har også vært i kontakt med motstanderlagets spillende trener. Han bekrefter at de uoppfordret har sendt en egen rapport på hendelsen til Oslo fotballkrets.

De har en litt annerledes beskrivelse av tumultene enn dommeren selv.

De opplevde at mens én spiller sto og diskuterte med dommeren, kom en annen spiller inn i situasjonen og tok det de oppfattet som et kvelertak på dommeren. Deretter kom en tredje spiller løpende i stor fart og dyttet dommeren i bakken, beskriver treneren.

– Alt skjedde veldig fort. Dommeren var veldig overveldet og opprørt, og han gråt. Én ting er spontane utbrudd mot dommeravgjørelser, men sånn kan vi ikke ha det, sier han.

Treneren legger til at trenerapparatet til det andre laget reagerte raskt mot sine egne spillere etter hendelsen.

Klubben tar sterkt avstand

Daglig leder i Oslo fotballkrets (NFF Oslo) Tore Jarl Bråteng bekrefter til NRK at de har mottatt et varsel etter den aktuelle kampen, og at det foregår innhenting av informasjon og fakta om saken.

Han påpeker at han ikke har anledning til å uttale seg om saken før fakta ligger på bordet. Høringsfristen er kl. 12 tirsdag, opplyser Bråteng.

BEKREFTER VARSEL: Daglig leder i Oslo fotballkrets (/NFF Oslo) Tore Jarl Bråteng Foto: Fotballkretsen

Styrelederen i den aktuelle klubben har følgende uttalelse til NRK:

– Per nå ønsker vi ikke å uttale oss mens det fremdeles pågår en utredning og etterforskning av hendelsen. Vi kan imidlertid bekrefte at det har vært en hendelse som ikke står i stil med klubbens verdier, og det er noe vi tar sterkt avstand fra.

Verken klubben eller kretsen ønsker å opplyse om hvilken eller hvilke spillere som skal ha vært involvert i situasjonen.

– En utrolig vond opplevelse

I påvente av videre saksbehandling, prøver Bunyadi å bearbeide opplevelse. Han erkjenner at han var rystet.

– Jeg slet veldig med å holde følelsene mine tilbake, så det var riktig å avslutte kampen. Jeg forsto egentlig ingenting, det var vanskelig for meg å innse hva som hadde skjedd, sier han når NRK møter ham dagen etter hendelsen.

– Rett etter kampen snakket jeg med dommerveilederen min i ca. 20 minutter, men så måtte jeg bare komme meg hjem. Jeg klarte ikke snakke om det mer, jeg trengte tid for meg selv, forteller han.

Bunyadi, som til vanlig jobber i en dagligvarebutikk, forteller også at det ble spesielt å dra på jobb dagen etter hendelsen.

TANKEFULL: Qadir Ali Bunyadi syntes det var vanskelig å gå på jobb dagen etter at han ble angrepet på fotballbanen. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

– Jeg kjente at det var utrolig vanskelig å dra dit og late som ingenting. Jeg har tenkt utrolig mye det siste døgnet på hva som skjedde. Samtidig merker jeg at jobben er viktig for meg nå, for å glemme det som hendte. Hvis jeg bare skal være hjemme og tenke ... det klarer jeg ikke, det blir for vanskelig for meg, sier han.

– Hvilke konsekvenser mener du dette bør få?

– Jeg synes det burde straffes, gjerne med utestengelse. Han som slo meg må få sanksjoner, hvis ikke lærer de andre rundt at dette er greit. Jeg har tenkt en del på hvordan det ville utviklet seg dersom jeg var der helt alene. Den tanken skremmer meg, erkjenner han.

– Alt i alt var det bare en utrolig vond opplevelse. Fotball skal være gøy, vi kommer på banen for å ha det morsomt. Dette er noe som skjer, men det skal jo ikke skje. Så jeg er veldig lei meg, sier Qadir Ali Bunyadi.