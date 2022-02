Kamila Valijeva (15) i tårer etter fiaskoløp – falt fra medalje

Hun klarte ikke å holde tårene tilbake. For russiske Kamila Valijeva klarte ikke å levere opp mot favorittstempelet. Den dopingtatte femtenåringen falt to ganger, og ødela konkurransen.

– Det er den svakeste gjennomføringen jeg har sett Valijeva gjennomføre, sier Discovery+ sin kommentator Lise Røsto Jensen.

Valijeva skjønte det med en gang hun var ferdig med programmet sitt. Tårene kom før hun rakk å forlate isen. De fortsatte å renne mens hun ventet på poengsummen fra dommerne. Og når firetallet dukket opp på skjermen var skuffelsen et faktum.

TÅRER: Valijeva klarte ikke å holde tårene tilbake etter skuffelsen på friløpet. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

– Det trengs en oppvask her, for det er uhørt at barn må gjennom dette her, følger kommentator Espen Røtterud Runås opp med til samme kanal.

Camilla Gjersem er Norgesmester fem ganger i kunstløp. Hun kaller løpet til Valijeva for hjerteskjærende.

– Var hjerteskjærende å se Valievas friløp. Hun burde aldri ha blitt satt i denne umenneskelige situasjonen og burde ikke gått i dag. Det var forferdelig å se hvor preget og knust hun er, skriver hun på Twitter.

Femtenåringen ledet etter kortprogrammet fra tirsdag, men var tydelig preget etter den siste uka. Med en poengsum på 82,16, var hun langt bak hennes egen verdensrekord på 90,45 fra EM i januar.

ROC fikk fortsatt to kvinner på pallen. Anna Sjtsjerbakova (17) vant gull og Alexandra Trusova (17) vant sølv. Japanske Kaori Sakamoto (21) vant bronsemedaljen.

Sjtsjerbakova hadde ikke blandede følelser etter at hun tok gull fordi lagvenninen Valijeva ikke taklet presset.

– Jeg er bare glad. Det har fortsatt ikke gått opp for meg. Jeg kan ikke tro at OL er over allerede, sier Sjtsjerbakova.

Dermed blir det medaljeseremoni i kunstløphallen. Hadde Valijeva vunnet medalje ville det ikke blitt utdelt medaljer, fordi femtenåringen har testet positivt for doping.

Tårene fortsatte å renne mens hun ventet på poengene fra dommerne. Du trenger javascript for å se video. Tårene fortsatte å renne mens hun ventet på poengene fra dommerne.

Positiv dopingprøve

Fredag forrige uke ble det offentlig kjent at den russiske tenåringen hadde avlevert en positiv dopingtest 25. desember i fjor. Prøven skal ha inneholdt tre stoffer hjertemedisin, der én er ulovlig.

Prøvesvaret var først klart 8. februar. Dagen før hadde hun hjulpet ROC til gull i lagkonkurransen. Medaljene er enda ikke delt ut i den øvelsen.

Saken ble hastebehandlet av CAS. Der kom de frem til at de ikke ville midlertidig suspendere hun fra konkurranse, som er vanlig når en utøver tester positivt på et ulovlig stoff.

LEDET: Femtenåringen ledet etter kortprogrammet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

– CAS-panelet har bestemt å la Valijeva fortsette hennes deltagelse i OL i 2022. Panelet er klar over reglene for midlertidig suspensjon, men mener at hun bør beskyttes fordi hun er en «beskyttet utøver» under 16 år, sa generalsekretær i CAS, Matthieu Reeb når saken var ferdig behandlet.

Videre sa han at CAS-panelet var bekymret for at en suspensjon, ville bety at om atleten ikke ville bli suspendert eller fått en veldig lav straff i etterkant, så ville det gjøre mer skade.

– Å nekte henne å delta ville påføre henne skade som ikke er mulig å reparere.

Før den positive dopingprøven ble kjent, ble Valijeva hyllet for et spektakulært triks:

Sterke reaksjoner

At Valijeva fikk fortsette å konkurrere i OL, og da kunne ende opp med gull i dag, skapte sterke reaksjoner. USA var en av nasjonene som reagerte skarpest.

– Det er et kollektivt ansvar blant hele det olympiske samfunnet å beskytte idrettens integritet og sørge for at utøvere, trenere og alle involvert blir målt etter de høyeste standarder. Utøverne har rett til å vite at de konkurrerer på likt grunnlag. Dessverre ble den rettigheten nektet dem i dag. Dette ser ut til å være nok et kapittel i den systematiske og gjennomgripende ignoransen for ren idrett fra Russland, sa Sarah Hirshland, sjef for USAs olympiske og paralympiske komité.

Tidslinje Valjeva-saken Ekspandér faktaboks 25. desember 2021: Valjeva blir testet under det russiske kunstløpsmesterskapet i St. Petersburg, Russland.

15. januar 2022: Vinner EM i 2022 i Estland.

1. februar 2022: Valjeva ankommer Beijing for vinter-OL.

7. februar 2022: Valjeva hjelper ROC med å vinne gull i lagkonkurransen i Beijing.

7. februar 2022: WADA forteller at et laboratorium i Sverige har har gjort et funn i Valjevas prøve.

8. februar 2022: International Testing Agency (ITA) bekrefter en positiv prøve.

8. februar 2022: Valjeva blir varslet og midlertidig suspendert av RUSADA.

8. februar 2022: Medaljeseremonien blir utsatt. Senere dukker det opp rapporter om en positiv dopingtest av et medlem på ROC-laget.

9. februar 2022: RUSADA opphever suspensjonen. IOC er uenig i den avgjørelsen, og har anket den inn til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

11. februar 2022: ITA bekrefter at Valieva testet postivt i desember.

14. februar: CAS bestemmer at Valijeva får fortsette å delta i OL til tross for å ha avgitt en positiv dopingprøve. Norges idrettspresident og USAs olympiske komité reagerer sterkt på avgjørelsen.

17. februar: Valijeva går inn i friløpskonkurransen som storfavoritt, og leder etter kortprogrammet. Hun takler ikke presset, faller to ganger og blir nummer fire. Hun bryter ut i gråt når hun forlater isen og får poengsummen av dommerne.

– Russland har dessverre kapret OL for sjette gang på rad, sa USAs antidopingsjef Travis Tygart.

Også her hjemme er man overrasket over CAS sin avgjørelse.

– Jeg ble veldig overraska over den avgjørelsen. Hun har avlagt en positiv dopingprøve. En må ta hensyn til andre utøvere. Idretten skal være ren, sier kunstløper Camilla Gjersem til NRK.