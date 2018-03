Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Kamil Stoch var i særklasse best i hopprennet på Lillehammer. Med 140,5 meter i første og 140,5 i andre omgang var han ufattelege 27,7 poeng framfor sin landsmann David Kubacki.

Robert Johansson toppa ein god norsk laginnsats med tredjeplass og plass på pallen.

Men Kamil Stoch, altså. Korleis akl dei norske hopparane ta han igjen.

– No hoppar dei norske veldig godt. Kamil virkar å vere nesten like sterk i herreklassa som det Maren Lundby er i dameklassa, seier sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Vi veit iallfall korleis vi skal få det til på jentesida. Vi får håpe vi kan bruke den kunnskapen også inn mot gutta. Vi har eit veldig sterkt lag, og vi veit at no skal vi til Trondheim, ein bakke der vi normalt trivst veldig godt. Så skal det heile avsluttast i Vikersund, favorittbakken til alle våre, og der har nok ikkje Kamil og de andre store like gode minne som våre utøvere, trøyster Bråthen seg med

Andreas Stjernen blei nummer fire Johann Andre Forfang seks og Daniel Andre Tnade 10 og Halvor Engen Granerud 12.

Debutant Sondre Ringen blei nummer 22, og det glerdar Bråthen seg ekstra mykje over.

– Eg gledar meg veldig over at Sondre Ringen tar sine første verdscuppoeng. Eg synest også Granerud tar store steg. Og så er det jo sjølvsagt den fantastiske laginnsatsen. Vi har hopparar som heile tida leverer på toppnivå, seier Bråthen.